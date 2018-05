Sinsheim. (tk) Heidelberg hätte es gern, Mannheim auch, andere Städte und Gemeinden sicherlich auch - und Sinsheim hat es, offiziell seit gestern: Mit einem WLAN-"Hotspot" im Freibad will die Stadt kunden- und touristenfreundlich sein und mit kostenlosem Internet die Mobilfunkkarten auf den Smartphones der Badegäste schonen. Kaum ein Freibad ist im Moment derartig ausgestattet, sagten jetzt Wolfgang Wagner und Jochen Brucker von der Stadt-IT. Auch das Rathaus hat einen solchen "Hotspot".

Der Testlauf flutschte regelrecht und die fünf zur Einweihung mitgebrachten Smartphones funktionierten jetzt selbst in der hintersten Ecke des beliebten Freizeittreffs: Die Anmeldung ist in Minutenschnelle erledigt, die Verbindung ist robust und schnell. 500 MB Datenvolumen pro Nutzer und Tag sind die Obergrenze, surfen kann der Nutzer mit einer Geschwindigkeit von fünf Megabit. Das Signal kommt über eine auf dem Stadthallendach angebrachte kleine Richtfunkantenne. Ein Content-Server sorgt für die notwendige Sicherheit und blockt jugendgefährdende und extremistische Inhalte. Zur Erläuterung hat die Stadt die Page www.snhotspot.de angelegt, wo auch das Login-Prozedere in einfachen Worten geschildert wird.

Insider hatten übrigens schon während des Fohlenmarkts gemerkt, dass im Schwimmbad "irgend etwas anders ist", schildert Jochen Brucker und beim Blick aufs Handy wohl den WLAN-Zugang festgestellt und sich eingeloggt. So hat das Rathaus rund 150 Zugriffe während des Volksfestes gezählt.

Nächster Schritt könnte dann auch eine komplett mit WLAN versorgte Innenstadt sein, wie das in größeren Kommunen schon länger beabsichtigt, teilweise auch umgesetzt ist. Bis es so weit sein kann, wird allerdings noch ein bisschen Zeit vergehen.

"Dazu braucht's dann auf jeden Fall ein Gemeinderatsvotum", sagte Kämmerer Ulrich Landwehr.