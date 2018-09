Gemmingen. (guz) Nach einer eher unerfreulichen Phase, an die sich Bürgermeister Timo Wolf und die Verwalterin der Gemeindekasse nur ungern erinnern, ist der Gemminger Jugendtreff wieder in ruhigerem Fahrwasser und wird auch von denen gut angenommen, für die er gedacht ist: 20 Jugendliche kommen an jedem der drei Öffnungstage im Durchschnitt in das Haus in der Bahnhofstraße - an Spitzentagen können es dabei durchaus auch mal mehr als 40 sein. Und auch der Austausch mit der Wolf-von-Gemmingen-Schule und das Engagement der Zehn- bis 19-Jährigen sei erfreulich gut, berichtete Jugendreferent Martin Renner jetzt dem Gemeinderat.

Dabei sind es vor allem die spontanen Aktionen, mit denen Renner die Jungs und die - noch immer wenigen - Mädchen vom heimischen Sofa oder PC in die über Facebook gut vernetzte Jugendtreffgemeinschaft locken kann. Gemeinsames Kicken, Grillen oder auch mal ein Turnier auf der neu angeschafften Spielkonsole begeistert die Gemminger und Stebbacher Teens deutlich mehr, als ein durchgeplantes festes Programm, berichtete Renner.

Acht- und Neuntklässler aller Schularten stellen die Mehrheit der Besucher, die allerdings momentan noch gut daran tun, vor dem Jugendhausbesuch einen Snack oder ein Getränk zu sich zu nehmen. Denn die Jugendhaustheke ist als Konsequenz einer offenbar recht großzügigen Selbstbedienungsmentalität bis auf Weiteres geschlossen.

Das, zwei zerstörte Fenster und eine während Renners Urlaub verschwundene Kasse mit etwa 30 Euro Inhalt, waren die Schattenseiten, von denen der Jugendreferent berichtete. "Zum Großteil gehen die Jugendlichen vernünftig mit den Sachen um", sagte Renner, der auch die Beteiligung seiner Schützlinge am Weihnachtsmarkt, am Parkfest und die Organisation einer Party für ungarische Gastschüler positiv hervorhob.

Solcherlei hörte der Gemeinderat gerne und zollte Renners Arbeit entsprechendes Lob, zumal sich inzwischen auch für die Thekenproblematik eine Lösung abzeichnet: Die Schülerfirma Heinzelwölfe der Wolf-von-Gemmingen-Schule könnte künftig zumindest an einem Tag den Thekendienst übernehmen und damit die ohnehin schon gute Zusammenarbeit zwischen Jugendhaus und Schule weiter ausbauen. Auch die Öffnungszeiten könnten erweitert werden, wenn der Schulsozialarbeiter der WvG-Schule alle 14 Tage aushilft.

Das allerdings wäre dann die Sache der Nachfolgerin von Thorsten Gabor. Der Schulsozialarbeiter, der als "Quereinsteiger mit Lebenserfahrung" gekommen war und in den vergangenen fünf Jahren den Schülern beratend und unterstützend zur Seite gestanden hatte, widmet sich einem neuen Wirkungskreis und verlässt Gemmingen, um eine weiterführende Stelle bei seinem bisherigen Arbeitgeber, der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn, anzutreten.

Das Bedauern über Gabors Ausscheiden war deutlich: "Er hatte eine halbe Stelle, geschafft hat er aber eine ganze", lobte Bürgermeister Wolf das Engagement Gabors. Der wiederum verabschiedete sich mit dem Hinweis, dass sich die Schülerstruktur verändert habe und eine Vernetzung zwischen Gemeinde, Jugendhilfe und Schule nötiger denn je sei. "Es war nicht immer alles schön", sagte Gabor, dessen Nachfolgerin demnächst offiziell vorgestellt werden soll, zum Schluss, "aber es gab viele schöne Momente."