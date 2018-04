Die Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken hat sich mit dem Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2012 und aktuelle Fragen der Steuer- und Finanzpolitik beschäftigt. Von Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn GmbH, ließ sich das Gremium außerdem über die mit der Buga einhergehenden Chancen für die regionale Wirtschaft informieren.

Buga und der neue Stadtteil Neckarbogen zählen zu den zentralen Projekten der nächsten Jahre - sowohl für die Stadt Heilbronn als auch für die gesamte Region Heilbronn-Franken. So komme der Schau auch eine Bedeutung als Motor der regionalen Wirtschaftsentwicklung zu. Das machte Faas in seinem Vortrag deutlich. Die Vollversammlung befürwortet daher die Zusammenarbeit von IHK und Buga zum Nutzen der regionalen Wirtschaft.

Die Vollversammlung stellte in ihrer Sitzung auch den Jahresabschluss 2012 fest. Für das Geschäftsjahr 2012 ergaben sich Erträge in Höhe von 16,6 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 15,8 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der Rücklagenveränderungen von 1,06 Millionen Euro ergibt sich ein Jahresverlust von 256 000 Euro, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Außerdem sprach sich die Vollversammlung gegen Steuererhöhungen als Mittel zur Haushaltssanierung aus. Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die Verschärfung der Erbschaftsteuer und die Einführung einer Vermögensteuer oder -abgabe wirke in hohem Maße schädlich. Sie verringerten Eigenkapital, Liquidität und minderten damit Investitionen sowie die Risikoresistenz der Unternehmen. Der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen werde gefährdet, hieß es. Dies gelte besonders für weitergehende Eingriffe in die Unternehmenssubstanz, wie sie durch die Verschärfung der Erbschaftsteuer und einer Vermögensbesteuerung entstehen.

Um die besondere Bedeutung des Handels in der Öffentlichkeit und gegenüber der Politik zu verdeutlichen, verabschiedete die Vollversammlung zudem handelspolitischen Positionen.