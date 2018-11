Sinsheim. (z) Wer im Sinsheimer Krankenhaus das Licht der Welt erblickt, sieht erstmal Blau-Weiß. In den Mutter-Kind-Tasche, die die GRN-Klinik zur Geburt ausgibt, steckt jetzt ein Babylätzchen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und ein Brief von Vereins-Maskottchen "Hoffi". Die Tasche erhält jede Mutter bei der Geburt ihres Kindes als kleine Aufmerksamkeit. "Was gibt es Schöneres, als ein Neugeborenes willkommen zu heißen? Als regional stark verwurzelter Verein sind Kinder für uns eine Herzensangelegenheit", sagt Dr. Peter Görlich, Geschäftsführer der TSG, der sich "über die enge Verbindung zur Klinik in Sinsheim und die daraus resultierende Zusammenarbeit mit der Mutter-Kind-Station sehr freut". Ute Franke, Leiterin des Mutter-Kind-Zentrums der GRN-Klinik, freute sich ebenfalls über die Kooperation: "Bei Neugeborenen kann man nie genug Lätzchen haben und sie kommen bei den Eltern sehr gut an." Die TSG Hoffenheim engagiert sich mit der 1899-Akademie seit jeher stark im Kinder- und Jugendbereich - auf und neben dem Platz.