Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Sie ist die neue Vorsitzende des Fan-Dachverbandes, in dem rund 60 Fanklubs der TSG 1899 Hoffenheim organisiert sind. Kerstin Schäfer hat erst vor wenigen Tagen das verantwortungsvolle Amt von Andy Jäsch übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. "Das ist leider so eingetreten. Aber ich mache das gerne," gibt die Mutter eines 20-Jährigen Sohnes ihre ausgeprägte Sympathie für ihren Lieblingsverein in der Fußball-Bundesliga zu erkennen. Natürlich hat sie vor dem Köln-Spiel am Samstag auf einen Sieg ihrer Lieblinge gesetzt. Und hat krachend recht behalten. Das 4:0 war ja deutlich genug.

Kerstin Schäfer hat sich in ihrem neuen Amt als Chefin des Fan-Dachverbandes ein großes Ziel auf ihre Fahnen geschrieben. "Die Zusammenarbeit mit jedem Fan und jedem Fanklub ist sehr wichtig. Je mehr wir sind und je gemeinschaftlicher wir nach außen auftreten umso besser." Dieser Zusammenhalt in der Fanszene ist ihr ganz wichtig ja sogar "unverzichtbar". Sie ist grundsätzlich optimistisch, dass sie ihre Ziele erreicht. "Ich bin schon lange dabei und kenne sehr viele TSG-Anhänger persönlich." Daher könne sie den Gemeinsinn ganz direkt stärken.

Die Vermessungstechnikerin im Flurbereinigungsamt Sinsheim ist nach Steffi Krotz bereits die zweite Frau in dieser Position der "Hoffe"-Anhänger. Das Geschlecht tut ihrer Ansicht nichts zur Sache, zumal sie tief im Fußballsport verwurzelt ist. "Mein Vater, Franz Schäfer, war ein guter Fußballer, Spieler in der badischen Auswahl und auch Trainer bei Mauer und Waldhilsbach." Sie selbst kickte begeistert von ihrem sechsten Lebensjahr an bei der SG Mauer - in Bubenmannschaften bis sie zwölf war. "Danach hätte ich bei Mädchenteams mitspielen sollen. Das wollte ich aber nicht." Also wanderte sie zum Tischtennis ab. Das allerdings erst nach einem Abschiedsspiel...

Zur TSG 1899 Hoffenheim kam sie durch ihren Sohn, der in Zuzenhausen, wo sie wohnt, spielte. "Da lag ja Hoffenheim sehr nahe," und so wurde sie "Hoffe"-Fan. Dies mittlerweile sogar so intensiv, dass sie alle Heimspiele und bis auf wenige Ausnahmen auch alle Auswärtsspiele besucht. Eine Dauerkarte besitzt sie seit der Verein in der 1. Bundesliga spielt. Diese regelmäßige Präsenz bei den Spielen der TSG ist auch ein Ziel ihrer Arbeit für alle Fans. "Dafür sind wir doch Fans des Vereins," so die engagierte Vorsitzende.

Diese regelmäßigen Besuche der "Hoffe"-Spiele könnten im Übrigen in der nächsten Saison recht aufwendig werden. "Ich glaube schon, dass wir dieses Jahr einen Euro-Platz belegen können," wagt sie einen mutigen Ausblick. "Das Team passt zusammen, das sieht man."