Sinsheim. (q) In Zusammenarbeit mit Fanverband und Fanprojekt veranstaltet Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim die Ausstellung "Tatort Stadion - Hoffe gegen rechts!" Vom Dienstag, 26. Januar, bis zum Donnerstag, 5. Februar, wird die Fläche der Ebene 0 in der Rhein-Neckar-Arena dazu genutzt, um über Rassismus und seine Auswirkungen zu informieren. Zum Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (Mittwoch, 4. Februar, 20 Uhr) wird die Mannschaft der TSG beim Aufwärmen Sweat- und T-Shirts mit der Rücken-Aufschrift "Hoffe gegen rechts" tragen. Die Schirmherrschaft hat der Kapitän der TSG-Bundesligamannschaft, Andreas Beck, übernommen.

Unterstützend begleitet wird die Aktion durch verschiedene Vorträge und Podiumsdiskussionen, die vormittags und rund um die Ausstellung vor allem mit Schulklassen im Medien-Raum der Arena veranstaltet werden. Jeweils am Nachmittag ist die Ausstellung für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet. Im Rahmen der Ausstellung werden auch die Filme "Istanbul United", "Menachem und Fred", sowie "Wie im falschen Film" gezeigt. An die Vorführungen schließen sich jeweils Diskussionen an.

Zur Eröffnung mit OB Jörg Albrecht sind am 26. Januar von 17.30 Uhr an Medien- und Vereinsvertreter in das Medienzentrum der Arena eingeladen. Im Anschluss an die von Stadionsprecher Mike Diehl moderierte Pressekonferenz (u.a. mit TSG-Geschäftsführer Peter Rettig) ist die Öffentlichkeit dazu eingeladen, die Produktion "Wie im falschen Film" zu verfolgen. Danach werden Andreas Beck (er wirkt auch im Film mit) und Produzent Andreas Hellstab bei einer Podiumsdiskussion verschiedene Aspekte mit den Zuschauern erörtern. Einlass zur Filmvorführung ist um 18.05 Uhr, zehn Minuten später beginnt die Vorführung (bis 19 Uhr).