Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Im Blick auf die unbefriedigende Parksituation in der Heiligwaldstraße, über die im Ortschaftsrat bereits mehrmals und so auch in der jüngsten Sitzung nach Anfragen aus der Bevölkerung debattiert wurde, schlägt die zuständige Abteilung bei der Stadtverwaltung jetzt vor, zunächst die betroffenen Autobesitzer in einem Brief über die Schwierigkeiten zu informieren.

Immer wieder werden Fahrzeuge auf beiden Straßenseiten so geparkt, dass die Durchfahrt von größeren Fahrzeugen kaum möglich ist. Sollte daraufhin in den nächsten Wochen keine Verbesserung feststellbar sein, wird man sich über weitere Maßnahmen Gedanken machen.

Der Ortschaftsrat hat keine Bedenken dagegen, dass an der westlichen Fassade des Heimatmuseums (Alte Post) künftig ein Schriftzug auf das Museum hinweist. Es wurde auch der Vorschlag gemacht, in der Bezeichnung der Haltestelle des Stadtbusses vor dem Gebäude anstelle des Straßennamens das Museum einzusetzen.

Mit Freude konnte Ortsvorsteher Hess feststellen, dass immer wieder Menschen der Ortschaft bereit sind, freiwillig und unentgeltlich Blut zu spenden. Er lobte diesen Beitrag für die Gemeinschaft und dankte den Frauen und Männern, die mehrmals zu den Spendenterminen gekommen sind. Auch der stellvertretende Bereitschaftsleiter Tom Gehrig und der 2. Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Manfred Heinlein bedankten sich mit kleinen Geschenken. Ausgezeichnet wurden für 50 Blutspenden Liselotte Menrath und Ralf Heiß, für 25 Blutspen-den Karin Härter-Buhlmann, Norbert Zimmermann und Berthold Max, für zehn Blutspenden Renate Pux, Lars Dehning, Ljubica Rasig, Gabriele Bauer und Guglielmo Grano. Sie erhielten eine Urkunde und Anstecknadeln.

Lob und Anerkennung

Ein besonderes Lob und eine Anerkennung von der katholischen Pfarrgemeinde, die für die Gestaltung des Seniorennachmittags in der Gemeindehalle zuständig war, erhielt Birgit Kaiser für ihre Textbeiträge, besondere Anerkennung von der Ortsverwaltung und den Besuchern bekam Bernd Holaschke für den wunderbaren adventlichen Schmuck in der Halle. Bei der Sitzung des Ortschaftsrates informierte Ortsvorsteher Karlheinz Hess auch darüber, dass Probleme bei der Beförderung von Schülern im Stadtbus (Linie 762) nach Beschwerden von Elternseite behoben sind.