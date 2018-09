Am Fuß der alten Wengertsteige beginnt der neue 'Erlebnisweg Hilsbacher Eichelberg,' der am Samstag offiziell von OB Jörg Albrecht und zahlreichen Mitwirkenden und Unterstützern des Projekts offiziell eröffnet wurde. Fotos: Weis

Sinsheim. (mw) Er trägt seinen Namen mit vollem Recht, der am Samstag offiziell eröffnete "Erlebnisweg Hilsbacher Eichelberg". Am Fuß der steilen und alten Weinbergsteige begrüßte Oberbürgermeister Jörg Albrecht eine gute Hundertschaft Gäste, unter ihnen Landtagsabgeordnete Elke Brunnemer, Vertreter von Flurbereinigungs- und Kreisforstamt, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Landwirte und Winzer, die am Projekt beteiligt waren oder es tatkräftig unterstützt haben. Als "ein Kind des scheidenden Hilsbacher Ortsvorstehers Heinz Holzwarth" bezeichnete Albrecht die fünf Kilometer lange Wegstrecke, die an 13 Stationen Wissenswertes über Weinbau, Forst und Flur, Natur, Tierwelt und Geologie des Eichelbergs auf Tafeln erläutert.

Das Stadtoberhaupt dankte allen am Werk beteiligten Behörden und Unterstützern für ihr Engagement. Als "hervorragend geeignet auch für Familienwanderungen" bewertete Ortsvorsteher Heinz Holzwarth die abwechslungsreiche Wanderstrecke, die "einen Teil unsere Landschaft erschließt." Im Ortschaftsrat sei das Thema Erlebnisweg aufgegriffen worden, der den Eichelberg für Wanderer erschließt und gleichzeitig Informationen zu Wald, Natur und Weinbau vermittelt.

An den Planungen der 13 Stationen haben viele mitgewirkt, bedankte sich Holzwarth für die tatkräftige Unterstützung von Landwirten und Winzern. Dank sprach er auch der Sinsheimer Landtagsabgeordneten Brunnemer für ihre Fürsprache bei Stuttgarter Ministerien zugunsten des Hilsbacher Flurbereinigungsprojekts am Eichelberg aus.

Dass "große Geländebereiche am Hang verbuscht" waren, "der Weinbau auf dem Rückzug" gewesen sei, betonte der Vertreter des Sinsheimer Amts für Flurneuordnung. Ein großer Teil des Erlebniswegs führt durch das Flurbereinigungsgebiet, wurde in den Jahren 2010 und 2011 erledigt.

Noch einige technische Arbeiten seien in diesem und dem nächsten Jahr zu bewältigen, bevor zum Jahresende 2015 das Verfahren offiziell abgeschlossen wird. Forstdirektor Josef Klebes vom Kreisforstamt Neckargemünd erläuterte, dass man mit Themen zum Wald zur Gestaltung des Erlebnisweg beigetragen habe. Das Thema "Wald-Wein-Eichen" werde in Informationstafel am Fuße des Eichelbergs (Station 2) dargestellt. Er hoffe und wünsche, dass die "Besucher die vielen Mühen und Arbeiten für den Erlebnisweg belohnen."

Winzer Claus Burmeister vom Weingut Heitlinger rief in Erinnerung, dass das ehemalige Weinbaugebiet brach gelegen habe, als die Winzer beschlossen, "dass hier etwas geschehen muss." Der historische Weinbau am Hang wäre "ohne diese Initiative verloren gegangen." Die Lage Eichelberg sei als eine der besten in Deutschland bewertet und eingestuft worden. "Darauf können wir stolz sein." Dennoch überraschte der Frost die erstmals gesetzten 28.000 Pflanzen. Man habe sich nicht aber nicht entmutigen lassen und die Pflanzen komplett ersetzt. Als "Flaggschiff" im Rebhang bezeichnete er den Weißburgunder. Der finde auf dem Keuperboden die besten Voraussetzungen. Die Arbeit im Hang sei dennoch schwer. "Qualität kommt von Quälen" stellte er lächelnd eine Verbindung zur Arbeit im Wingert am Eichelberg-Hang her. In jedem Jahr müsse jeder Wingerter zwölf Mal pro Jahr den Hang hinauf und wieder hinuntersteigen.