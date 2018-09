10 000 Quadratmeter - so groß wie ein Fußballfeld - ist das neue Versandlager von Hermes im Gewerbegebiet "Buchäcker" vor den Toren der Kurstadt. Im diesem Frühjahr soll das modernste Paketverteilzentrum seiner Art in Betrieb gehen. Foto: Endres

Bad Rappenau. (end) Beeindruckend: Noch vor genau 218 Tagen beim offiziellen Spatenstich war hier außer einer planierten Fläche von 65.000 Quadratmeter nichts - jetzt sind die Dimensionen der neuen Logistikhalle des Paketdienstleisters Hermes im Gewerbegebiet "Buchäcker" nicht zu übersehen: Ab Mai 2017 soll von hier aus vor den Toren der Kurstadt unmittelbar an der Autobahn ganz Süddeutschland bis zur Schweizer Grenze mit Päckchen und Paketen beliefert werden - eine Fläche von rund 34.000 Quadratkilometer.

Ausgelegt ist das Logistik Zentrum für 60 Millionen Sendungen im Jahr - das sind 200.000 Sendungen am Tag.

Der Paketdienstleister Hermes investiert in Bad Rappenau in sein bislang modernstes Verteilzentrum 35 Millionen Euro. Ebenso imposant: Zur Herstellung der ebenen Fläche für den Hallenbau mussten 80.000 Kubikmeter Erde bewegt werden.

Das neue umweltfreundliche Konzept soll gleichfalls als Pilot- und Vorzeigeobjekt für neun weitere geplante "Hubs" dienen. Die Halle ist mit 10.000 Quadratmeter so groß wie ein Fußballfeld und hat die Maße von 196 x 53 Meter. Die Halle kann von den Liefer-Lkw vollständig umfahren werden, insgesamt stehen 116 Rampen für die Ent- und Beladung der Fahrzeuge zur Verfügung. Innerhalb des künftig umzäunten Bereichs des Logistik-Centers sind 220 Stellplätze für die Wechselaufbauten (Container) vorgesehen. Für Mitarbeiter und Besucher der Halle werden laut Planung 123 Pkw-Stellplätze errichtet.

Neun weitere Standorte will der zur Otto-Gruppe gehörende Dienstleister nach dem Bad Rappenauer Vorbild eröffnen und nimmt dafür insgesamt 300 Millionen Euro in die Hand. Am neuen Standort vor den Toren der Kurstadt sollen 200 Arbeitsplätze geschaffen werden, etwa ein Viertel im kaufmännischen Bereich.

Auch rekordverdächtig: Am 18. Mai 2016 erteilte die Stadt die Baugenehmigung für die Großinvestition, am 7. Juli 2016 gab’s bereits den symbolischen Spatenstich. Das gesamte Bauprojekt wird bis zur schlüsselfertigen Übergabe komplett von der Hamburger ECE betreut.