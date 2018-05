Von Günther Keller

Helmstadt-Flinsbach. Ein Schuss durchdrang den Fensterrahmen und schlug ein Loch in der Küchenwand. Andere Kugeln trafen die Blechummantelung der Haustür und den angrenzenden Eingangsbereich. Eine Reihe von Einschüssen im Domizil der evangelischen Sozialstation in der Flinsbacher Kornsgasse zeugt von einer offenbar überbordenden Silvesterparty in der Nachbarschaft. Aber der Vorfall wirft weitere Fragen auf: Wer hantierte zum Jahreswechsel mit einem großkalibrigen Revolver mitten in Ortskern und drückte mehrfach den Abzug? Wo schlugen eventuell weitere Geschosse ein? Eines ist sicher: Wäre jemand getroffen worden, dann mit einiger Wahrscheinlichkeit mit fatalen Konsequenzen: Das verwendete Kaliber 44 gilt nämlich als todbringend, gehört als "Magnum" zu den gefährlichsten Geschossgrößen mit einer enormen Durchschlagskraft. Wer die Waffe betätigt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Nur einen Steinwurf weg von der Sozialstation stießen Flinsbacher auf das Jahr an, das für das Dorf ein besonderes werden soll: Die erstmalige Erwähnung jährt sich zum 600. Mal. Deshalb waren in der Silvesternacht deutlich mehr Leute unterwegs als sonst. Gefeiert wurde auch in der früheren Bäckerei Walk in der Kornsgasse. Es könne "etwas lauter werden" waren die Nachbarn vorgewarnt worden. In dem seit dem Tod des letzten Bäckers kaum noch genutzten Haus traf sich eine Gruppe junger Leute, so berichteten Anwohner der RNZ. Die Stimmung war feucht-fröhlich, zum Glockenschlag um Mitternacht zog es die Partygäste auf die Terrasse des Hauses - in Blickrichtung zur Sozialstation. Mit einiger Wahrscheinlichkeit fielen hier die Schüsse. Ohrenzeugen erinnerten sich an "harte Schläge", deutlich anders als die gewöhnlichen Böller.

Die Sozialstation war zum Jahreswechsel nicht besetzt. Als am nächsten Morgen eine Schwester, die sich Nachschubmaterial für eine Pflegetour holte, in die Küche im zweiten Stock trat, fiel ihr gleich der Schaden im Wandputz auf. Es dauerte nicht lange, da hatte man weitere Einschusslöcher ausgemacht, so berichtet Marina Schieck-Licha von der Verwaltung der Einrichtung. Weil Pfarrer Steffen Haselbach, Vorsitzender des Trägervereins, in Urlaub war, wurde unter anderem das ortsansässige Vorstandmitglied Eugen Leinberger geholt: "Da lagen noch mehr Patronenhülsen rum", berichtet er von ersten Spurensicherungen im umzäunten Garten der Sozialstation. Weitere Patronen und eine leere, aber zum Kaliber passende Munitionsschachtel wurden von der Polizei auf dem Nachbargrundstück sichergestellt. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro beziffert.

Wer die Schüsse abgegeben hat, ist momentan noch unklar. Der Gastgeber der Silvesterparty im Nachbarhaus ist zwar namentlich bekannt, er wurde aber bisher nicht von der Polizei angetroffen. Er wohnt nicht in Flinsbach, sondern in einer anderen Kraichgau-Gemeinde.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07263/910675 beim Polizeiposten Waibstadt oder außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.