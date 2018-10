Epfenbach/Helmstadt-Bargen. (bju) In der Fußballersprache müsste man von einer Verlängerung sprechen, die sogar auf ein Elfmeterschießen hinauslaufen könnte. Eine Einigung in Sachen "Hauptstandort Gemeinschaftsschule" konnte der Arbeitskreis mit Gemeinderäten und Rektoren, jeweils angeführt von Epfenbachs Bürgermeister Joachim Bösenecker und seinem Amtskollegen aus Helmstadt-Bargen, Wolfgang Jürriens, nach wie vor nicht erzielen.

Immerhin einig war man sich, dass beide Schulen eine hohe Qualität besitzen und man zwei gleichwertige Partner zusammenführen möchte, das "die beste Lösung für die Region bieten soll", so Bösenecker. Dennoch gab es zum Ende des zum Teil heftigen, aber sachlichen Meinungsaustauschs Andeutungen für eine mögliche Annäherung.

Im Epfenbacher Sitzungssaal war es, um beim Fußballerjargon zu bleiben, zum Rückspiel gekommen, bei dem sich eigentlich alles um den Sitz der Hauptverwaltung beim Zusammenschluss der Grafeneckschule und der Epfenbacher Merian-Schule drehen sollte. Doch ein unterschiedlicher Kenntnisstand und fehlender Austausch an neuen Informationen sorgten dafür, dass über Mensabetrieb, Inklusion, Schülerzahlen, öffentlicher Nahverkehr, ja, sogar das Vorhandenseins eines Fahrstuhls geredet wurde.

So legte Konrektor Frank Orthen von der Merian-Schule Zahlen zum Schülertransport vor, wonach Epfenbach für das aktuelle Schuleinzugsgebiet leichter zu erreichen sei als Helmstadt. "Das sind Schülerzahlen, von denen man gar nicht weiß, ob diese zu unserer Gemeinschaftsschule kommen", lautete ein Gegenargument von Wolfgang Jürriens. Die verhärteten Fronten zeigten sich gerade in dieser unterschiedlichen Vorgehensweise.

Denn während Helmstadt-Bargen zunächst ein pädagogisches Konzept als wichtig betrachtet, das aufzeigt, wie attraktiv die Gemeinschaftsschule sein könnte, möchten die Epfenbacher als erstes wissen, wo welche Klassenstufen unterrichtet werden, um dann ein Konzept zu erarbeiten. Jüngere Schüler benötigen ein anderes Angebot als die älteren. "Das gemeinsame Konzept steht für mich an erster Stelle. Angebot und Lehrer der beiden Standorte sollten miteinander austauschbar sein", meinte Jürriens.

Laut Epfenbacher Informationen ist der Hauptstandort einer Gemeinschaftsschule dort vorgeschrieben, wo die Klassen fünf bis sieben angesiedelt seien. Helmstadt berief sich auf andere Kenntnisse und sieht die Leitung unabhängig von der Klassenstufe. "Wir sollten nicht anfangen, uns zu zerfleischen", mahnte Sabine Reissig von der Epfenbacher Delegation, nachdem von "Hin- und Hergequatsche" und "endlosen Diskussionen, die nichts Neues bringen" die Rede war. Sie fragte in die Runde, wie man zu einer Entscheidung kommen könnte. "Jeder kämpft verständlicherweise um seinen Standort", so Werner Ullrich vom Helmstadter Gremium. "Ich sehe kein starkes Argument, das eine richtige Lösung vorgibt, aber wir können den Hauptstandort nicht auslosen."

Manfred Hafner stellte nochmals das Wohl des Kindes in den Vordergrund und die Gefahr, dass es keine Gemeinschaftsschule im Gemeindeverwaltungsverband gebe, wenn keine Einigung erzielt werde. "Es muss nun geklärt werden, ob der Hauptstandort mit der fünften bis siebten Klasse verknüpft ist", so sein Appell an die beiden Bürgermeister.

Dass in Bargen eine weitere Grundschule vorhanden sei, die konstante Schülerzahlen aufweise, warf Jürriens ein. "Als Juniorpartner bleiben die Grundschulen im jeweiligen Ort eigenständig", ergänzte Konrektor Orthen. "Wir können nicht ewig kämpfen und einer muss nun mal zurückweichen", so Reissig, die sich mit Blick in die Zukunft nicht mehr ganz der Rolle des Juniorpartners verschließen wollte.

Auch für Rektor Rolf Nerpel, der sich genau wie sein Kollege Klaus Klinger in der Diskussion zurückhielt, "ist einiges denkbar." Positiv bewertete man, dass "Bewegungsbereitschaft" vorhanden sei, die man nun mit den Erkenntnissen abgleichen sollte. Die Verwaltungschefs wurden beauftragt, die noch notwendigen Informationen einzuholen, sich auszutauschen und die Ergebnisse dem Arbeitskreis mitzuteilen, damit alle Beteiligten vor dem nächsten Treffen im Januar den gleichen Kenntnisstand hätten.

Übrigens: Im Telefonat mit Endrik Ebel vom Schulamt Mannheim bestätigte dieser der RNZ, dass laut Kultusministerium der Hauptstandort mit der 5. bis 7. Klasse gekoppelt sei. "Wenn sich die Gemeinden nicht einigen, dann gibt es keine Gemeinschaftsschule", fügte er hinzu.