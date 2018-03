Helmstadt-Bargen. (bju) Die Großbaustelle in Bargen mit der Sanierung der Hauptstraße sei ein Beispiel, wie Baufirma, Einwohner und Verwaltung gut zusammen arbeiten können. "Trotz alle Probleme für die Anwohner, Gewerbetreibenden und dem umgeleiteten Verkehr." Dieses Fazit zogen Bürgermeister Wolfgang Jürriens und Rathausmitarbeiter Uwe Menrath, der für die Entwicklungsplanung im Ort zuständig ist. Anfang März wurde mit der Sanierung von Kanal, Hauptwasserleitung und einiger Hauswasseranschlüsse begonnen. Der erste Bauabschnitt bis hinter der Kälbertshausener Straße ist seit einiger Zeit abgeschlossen. "Die ausführende Baufirma Reimold aus Gemmingen hat bis jetzt sehr gut gearbeitet und hat bei auftretenden Problemen schnell reagiert", berichtet Menrath. Auch von den meisten Anliegern habe man über die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen nur Gutes gehört. "Wir wissen, dass so eine Baustelle eine Belastung für die Bürger ist und bedanken uns nochmals für das Verständnis." Solange das Wetter mitspielen würde, gehen die Arbeiten weiter, informierte der Verwaltungschef über den weiteren Verlauf der Baumaßnahme, die im Zeitplan sei. Die Schulstraße, die in der Phase des ersten Bauabschnitts als Umleitungsstrecke diente, werde ebenfalls erneuert. "Hier überlegen wir uns aktuell ein neues Konzept bei der Straßengestaltung." Neu gestaltet wurde bereits der Kindergarten Zwergentreff, der sich ebenfalls in dieser Straße befindet. Dieser ist nun barrierefrei zugänglich und durch Umbauarbeiten wurden unter anderem Ruhemöglichkeiten für die U3-Gruppe sowie Bastel- und Sozialraum geschaffen.