Helmstadt-Bargen. (tw) Die Entwicklung der Schullandschaft in der Region beschäftigte den Gemeinderat bereits mehrfach (die RNZ berichtete). Jetzt informierte Bürgermeister Wolfgang Jürriens im Gemeinderat ausführlich über die einzelnen Stationen und legte die Ziele einer Gemeinschaftsschule dar. Zusammen mit den Schülern der Gemeinde Epfenbach reichen die errechneten Zahlen für eine zweizügige Besetzung der Klassen. Es muss vorrangige Aufgabe des Schulträgers sein, die Schullandschaft in der Gemeinde zum Wohle der Schüler voranzubringen, so Jürriens' Vorgabe. Da eine Gemeinschaftsschule als weiterführende Schule vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für die Schüler biete, sehe die Gemeinde Helmstadt-Bargen die Etablierung einer Gemeinschaftsschule am Schulstandort Helmstadt-Bargen als den richtigen Weg. Ein entsprechender Antrag wird nun ans Land und Schulamt gerichtet.

Die Gemeinschaftsschule sei eine leistungsstarke und sozial gerechte Schule, die alle Bildungsstandards anbiete und in der alle Schüler nach ihren individuellen Voraussetzungen lernen, zeigte sich Wolfgang Jürriens überzeugt. Die Schulbehörde habe signalisiert, dass die Gemeinschaftsschule nur gemeinsam mit Epfenbach erreicht werden könne. Verbal hat er das Signal aus der Nachbargemeinde, dass man auch dort inzwischen diesen Weg gehen will. Ein Beschluss des dortigen Gremiums steht aber noch aus, setzte der Bürgermeister weiter in Kenntnis.

Zusammen ist dann der Antrag mit pädagogischem Konzept, Darlegung der räumlichen und sachlichen Ausstattung sowie Darlegung des öffentlichen Bedürfnisses (Prognose der Schülerzahlen) zu stellen. Wolfgang Jürriens informierte darüber, dass am gleichen Abend die Schulleitung zu diesem Thema tagt. Für einen ersten Anschub sieht er in Helmstadt-Bargen einen Investitionsbedarf im Umfang von rund 20.000 Euro.

Gemeinderat Wolfgang Schieck sprach sich für eine schnelle Antragstellung aus, damit sichergestellt bleibe, dass die Kinder auch in Zukunft wohnungsnah unterrichtet werden können. Dem schloss sich Dieter Vilimek an. Wichtig sei dabei das positive Votum aus Epfenbach. Doris Heilig und Werner Ullrich hofften, dass die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden und die Gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr 2015/16 realisiert werden könne. Den planerischen Schwerpunkt für die schulische Entwicklung sieht Sören Vollmer bei der Schule. Einstimmig brachte der Gemeinderat seinen Willen zum Ausdruck um den Antrag auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule, zusammen mit Epfenbach, zu stellen. Dabei soll Helmstadt-Bargen der Hauptstandort sein. In dem angedachten Konzept werden voraussichtlich drei (untere) Klassen in Epfenbach verbleiben und drei Klassen in Helmstadt unterrichtet.

Im nächsten Tagesordnungspunkt behandelte das Gremium die Einführung der Ganztagesschule schon zum Schuljahr 2014/15 an der Grafeneckschule. Die entsprechende Interessensbekundung für die Grundschule wurde ebenfalls einstimmig auf den Weg gebracht. Bereits im Oktober 2013 hatte der Gemeinderat die Einrichtung einer Ganztagsschule in offener Angebotsform an der Grafeneckschule beschlossen. Nach den neuen Vorgaben ist die Bereitstellung von zusätzlichen Lehrerwochenstunden möglich. Allerdings geht damit eine Veränderung der verlässlichen Grundschule einher. Wegfallende Zuschüsse müssen kompensiert werden. In dem Gesamtkonzept hat die eigenständige Bargener Grundschule weiterhin ihren Platz, bestätigte Wolfgang Jürriens in der Diskussion.