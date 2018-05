Helmstadt-Bargen. (tw) Meist ungenutzte Parkplätze, ein wenig ansehnlicher Gebäudetrakt und leere Schaufenster. So sieht es derzeit auf dem so genannten Penny-Areal aus. Aber vielleicht wird aus dem Brachland unweit der S-Bahn-Station bald Baugebiet. Das peilt zumindest der Gemeinderat an. Das Quartier, zu dem auch ein Teil der angrenzenden Fläche der Familie von Berlichingen gehören soll, soll zunächst einen Bebauungsplan bekommen. Das Sinsheimer Architektenbüro Sternemann und Glup bekam von der Bürgervertretung für knapp 13.000 Euro hierzu den Auftrag für die Überplanung.

Helmstadt-Bargen kämpft einerseits mit einem Bevölkerungsrückgang, kann aber andererseits potenziellen Häuslebauern kaum Flächen offerieren. Dieses Problem beschäftigt die Kommunen seit Jahren. "Gemeinden, die günstige Flächen anbieten können, haben einen Standortvorteil", meinte Bürgermeister Wolfgang Jürries in der jüngsten Ratssitzung. Dass sich heutzutage Durchschnittsverdiener kaum Bauland oder Wohnungen in Ballungsgebieten leisten könnten, komme dem ländlichen Raum zugute. Trotz aktuell günstiger Zinsen sei eine längerfristige Vorfinanzierung der Erschließungskosten, bei ohnehin hohem Schuldenstand, kaum möglich.

Andererseits wandern dann Bauwillige Einwohner ab oder ziehen erst gar nicht in die Gemeinde. Diese Entwicklung wirkt sich erst recht negativ aus, da dann einwohnerbezogene Zuschüsse geringer ausfallen und die Finanzkraft weiter sinkt. Infrastrukturen sind dann in Frage gestellt, da Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen nicht mehr ausgelastet werden können. Auch die örtlichen Gewerbetreibende leiden unter dieser Entwicklung. Hier setzt sich dann die Spirale fort. Bei sinkenden Einnahmen und stagnierenden oder steigenden Kosten leiden die Gemeindefinanzen zusätzlich.

In Bargen wurde 2011 das Baugebiet "Ob dem hohen Graben" fertig erschlossen. Trotz einer gewissen Skepsis und Anlaufschwierigkeiten wurden inzwischen vier der 17 Bauplätze veräußert, die ersten Bewohner sind bereits im ersten Haus eingezogen, das zweite Haus steht im Rohbau da. Weitere Verhandlungen mit Bauwilligen würden derzeit von der Verwaltung geführt, so Jürriens. Aufgrund der Nachfrage an Bauplätzen in Helmstadt und dem Ziel, den Einwohnerrückgang im Hauptort abzumildern, visieren Verwaltung und Gemeinderat auch hier die Schaffung eines Baugebiets an. Das Penny-Areal biete sich an, hieß es im Gremium. Hier könnte im Rahmen des Sanierungsprogramms ein städtebaulicher Missstand durch die leerstehende beziehungsweise untergenutzte Gewerbebrache beseitigt werden. Einstimmig sprach sich das Gremium für die Überplanung der Fläche aus.