Mit Gesten und Zitaten würdigte Bürgermeister Wolfgang Jürriens in seiner Ansprache zum Neujahrsempfang die Leistungen der Gemeinde und der Bürger im Jahr 2015 und stellte die kommenden Projekte vor. Foto: Jürriens

Helmstadt-Bargen-Flinsbach. (bju) "Plattform für Kommunikation und Ideenaustausch", für den traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Helmstadt-Bargen fand dessen Bürgermeister Wolfgang Jürriens verschiedene Bezeichnungen. Doch es war natürlich viel mehr: ein Rückblick auf das Jahr 2015, eine Vorschau auf zukünftige Projekte, auf Haushaltszahlen und mit den Ehrungen die Gewissheit, dass es eine "unglaublich engagierte Bürgerschaft" gibt, die für ein "besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl" mitverantwortlich sei.

Das von BM Jürriens gewählte Abschlusszitat von Henry Ford, "Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg," passte somit nicht nur zum vergangenen Jahr, sondern solle auch in Zukunft gelten - nicht nur für das Kraichgaudorf.

Neben der gesamten Bürgermeisterriege der Brunnenregion konnte der Verwaltungschef auch die Landtagsabgeordneten Elke Brunnemer (CDU) und Thomas Funk (SPD) begrüßen sowie diejenigen, die ebenfalls auf einen Platz im Landtag schielen: Die Landtagskandidaten Dr. Albrecht Schütte (CDU), Hermino Katzenstein (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Michael Westram (FDP). Willkommen im Wahljahr 2016, mag so mancher in der proppenvollen Flinsbacher Gymnastikhalle gedacht haben.

Der Posaunenchor, der gemischte Chor "Frohsinn Flinsbach", die Jagdhorn - und die Alphornbläser sorgten für Abwechslung an diesem "sprachgewaltigen" Abend. In seiner gesten- und zitatenreiche Ansprache setzte BM Jürriens immer wieder die Bürger in den Mittelpunkt des Gemeindelebens. "Sie sind die Puzzleteile, die alles zusammenfügen. Sie sind die Rädchen, die ineinander greifen, dass sich etwas bewegt."

Spätestens bei den vielen Auszeichnungen für das ehrenamtliche Engagement wurde die Richtigkeit diese Aussage nochmals unterstrichen (wir berichten noch ausführlich). Stolz sei man auf das Erreichte in den drei Ortsteilen im Jahr 2015, das ohne Kredite und mit einem ausgeglichenen Finanzhaushalt erreicht worden wäre. "Unsere Leistungsbilanz kann sich sehen lassen und sichert weiter unsere Lebensqualität in unserer lebens- und liebenswerten Gemeinde." Straßen- und Kanalsanierungen, Fibernet - RNK, Baumkataster, neue Unternehmen auf dem MWH-Gelände, Hochwasserrückhaltebecken, Gemeinschaftsschule oder Seniorenbeirat, so zählte er zahlreiche aktuelle Projekte auf.

"Wobei ich mir für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Flinsbach etwas mehr Mut von den Bürgern erhoffe", so sein Wunsch. Betitelt mit Schlagzeilen aus der Rhein-Neckar-Zeitung präsentierte er in Bildern Meilensteine des letzten Jahres. Dazu gehörten unter anderem die Spielplatzneugestaltung, die Sanierung des Steinwegs, der Rückbau des Penny-Areals, "wo 2017 die ersten neuen Häuser stehen sollen", neue Ortsschilder, das "Aufblühen des alten MWH-Geländes" mit neuen Firmen oder die neue Brücke über den Schwarzbach.

"Die Pro-Kopf-Verschuldung ist mit 1230 Euro zwar hoch, aber man muss dabei auch auf die vielen erfolgreichen Projekte schauen, die zur Sicherung der Daseinsvorsorge dienen." 3754 Einwohner zählen die drei Ortsteile, leitete er zu den "Zahlen - Daten - Fakten" über. Das Haushaltsvolumen 2016 betrage rund 10,9 Millionen Euro. "Fünf Millionen Euro sind gleich schon zu Beginn für Pflichtaufgaben weg", die notwendig seien.

Wichtige Maßnahmen in diesem Jahr seien die Sanierung der Hauptstraße in Bargen, der Neubau des Bauhofs und das Wohnen in der Mühlenaue. "Positive Zeichen sehe ich für die Gemeinschaftsschule, über die demnächst entschieden wird." Und auch das Flüchtlingsthema dürfe man nicht vergessen. "Wir dürfen uns nicht verschließen", so sein Appell. Hier dankte BM Jürriens nochmals den engagierten Menschen im Ort, die mit ihrer Unterstützung und ihrer selbstlosen Hilfe diese "gesellschaftliche Herausforderung" vorbildlich angenommen haben.