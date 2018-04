Von Tim Kegel

Helmstadt-Bargen. Meckesheimer Männerausflug. Der Rudi, der Schorsch und der "Bärle" gehen aufs Fest und machen's wie Hunderte: Früh kommen und spät gehen. "Einen Durst" haben sie mitgebracht, die Endfünfziger bis Frühsechziger und Urlaub genommen, sofern sie nicht Rentner sind. "Spätzle und Sauerkraut" erhoffen sie sich. Hat das eigentlich jemand in den Vereinsküchen?

Womöglich schon. Denn der Sauerkrautmarkt hat was: Schwedenansatzkräuter, Knetradierer und Phasenprüfer preist ein Bayer an: "Das ist was Globales", lacht er froh. "Und für Senioren: Asterixhefte." Man müsse ja schließlich "die Demografie einbeziehen." Die Jungen laben sich derweil an "Slush", einem grauenvoll bunten Eisdrink, der nicht gesund sein kann, und am harten Drink gen Abend, der's wohl auch nicht ist. Aber - so heißt das Motto, das zur Mittagszeit von Ortschef Jürriens ausgegeben wird - "wir sind an diesem Tag alle ein bisschen unsterblich."

Wenn auch der "Punta Milleusi", der einst legendäre Um-die-Ecke-Besen, ganz offensichtlich tot ist. So tot, dass nicht mal ein Spanier den zumindest reichlich spanisch vorkommenden Namen deuten kann: "Nö, das heißt nix", sagt Isidro Vives, der hier Hofflohmarkt macht und als Einheimischer vom Auflauf der 140 Straßenhändler profitiert. Hier gibt's Paul Anka in Vinyl gepresst, Schuhe gebraucht, Glasramsch, Pullis - und diese Fonduespießchen, von denen offenbar jeder zu viele hat, aus den 80ern. Das Geschäft, sagt er, "läuft gut." So gut, dass Familie und Freunde helfen und für den Marktbesuch kaum Zeit bleibt.

Tolle Sache das. Und wer schon immer sich einen echten Brocken ans Handgelenk schnallen wollte, der geht - natürlich ins "Marktfachgeschäft". Auf dem Sauerkrautmarkt, da sind sie versammelt - vom ostbayrischen Roding bis hinauf nach Rockenhausen in der Pfalz. Dort findet man sie noch, solche Preziosen: Feinstes Quarzwerk, Überbau aus chinesischem Plastikguss, echtes Goldimitat, von zarter Kinderhand gebaut: "Kauf mich nicht" rufen die Uhren der Fabrikate "Jay Baxter" oder "Corvett", "Tavalno" oder "Alain Miller" dem Kunden entgegen. Und der erhört die genau ins Schwarze treffende Botschaft und tut's: Er kauft sie - nicht.

Ja, das Geschäft sei nimmer so gut wie früher, sagen sie alle - seit früher: Trotzdem hat der Sauerkrautmarkt deutlich mehr Bewerber als Zuschläge für einen Stand. Und Markthändler, die nicht zumindest ein bisschen maulen, sind keine Markthändler. Und was wären viele von ihnen ohne verlässliche Gebrechen und Zipperlein einer Kundschaft, die's ihnen gleichtut: Lilo Ebner, beispielsweise, aus dem Schwarzwald. "Die Leute", sagt sie, während sich ihr Antlitz verfinstert, "die Leute haben Arthrose." Und dagegen hilft fast ihr ganzes Sortiment: Das 24-Kräuter-Öl oder "Pedinol", das sogar mit nur fünf Kräutern Wunder wirkt. Was ist da drin? Pfefferminze, Eukalyptus, Lavendel, Bergamotte, Citronella - und ein bisschen daran glauben muss man auch. Und beim Murmeltierfett - einem Sauerkrautmarkt-Goldstandard und dem Beweis, dass Helmstadt seinen ganz eigenen "Murmeltiertag" hat - ersparen sich die Leute immerhin den Weg nach Österreich, sagt Lilo Ebner. Warum? Na, weil es Leute gebe, die für Murmeltierfett eben gen Austria fahren täten.

Doch wer auf dem Sauerkrautmarkt die Runde macht, dem fällt etwas Eigenartiges auf. Denn er fragt sich: Wer kauft das alles - wenn's schon keiner zugibt. Ines Arnold, die Sinsheimer "Reiterklausen"-Wirtin, geht um 11 Uhr schon heimwärts. Mit einer mageren Limonade als Beute. Karlheinz Blösch aus Eppingen kommt jedes Jahr; was er kauft? Ein Päckle Tomatengewürz. "Immer" kauft er genau das. Und auch bei den zu Mittag versammelten Promis das Lied, wie schon vor drei Jahren: Was kauft Joachim Locher, Bürgermeister von Waibstadt? "Einen Gürtel." Und Sie, Herr Frank Gobernatz aus Neidenstein: "Kinderklamotten, Socken und Pommesgewürz." Bitteschön, Dieter Steinbrenner, Zuzenhausen: "Auch Socken. Schuhfett noch. Und einen Staubwedel." Dick was dagelassen hat dagegen Thomas Funk, SPD-Landtagsabgeordneter: "Eine Gartenschere", sagt der schon seit Jahr und Tag, "und Handschuhe."

Aaahh, ja. Und auf dem Paradeplatz bei der Feuerwehr nestelt sich das Volk grimmigen Blicks tropfende Krautberge in den Äser, nappieren inbrünstige Bedienungen den Senf auf die Teller. Manche sagen, dem Sauerkrautmarkt gehe sein anarchischer Grundton etwas verloren, wenn's nicht 40 Grad heiß ist und einem der Schweiß die Hosenbeine runterläuft. In dieser Hinsicht war's dieses Jahr brav: 25 Grad Maximum, am Topf auch etwas heißer.