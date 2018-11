Von Brigitte Fritz-Kador

Eppingen. Emil Lacroix, Hauptkonservator am Landesdenkmalamt in Karlsruhe, zählt das Baumann’sche Haus in Eppingen zusammen mit der "Alten Universität" und dem Palm’schen Haus in Mosbach zu den schönsten Fachwerkhäusern in Baden. Die außergewöhnlich große Vielfalt seiner Schnitzformen und Symbole hat jetzt Bernd Röcker, Vorsitzender des Heimatsvereins Kraichgau, dazu angeregt, sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Was dabei herauskam, ist jetzt nachzulesen im Band 6 der "Heilbronnica", der Reihe "Beiträge zu Stadt- und Regionalgeschichte" des Stadtarchivs Heilbronn.

Was in der Tourismussprache als "reiches Schnitzwerk" gepriesen wird, ist weit mehr als nur Dekoration. Fratzen, Eichenblätter, Schuppenmuster, Würfelwerk, Bänder, gedrehte Stäbe, Akanthusblätter, Würfelwerk, Voluten und Rosettenkreuze - die Vielfalt der Motive scheint unendlich. Und jedes Symbol hat eine eigene Bedeutung, die beispielsweise beim "Neidkopf" unschwer zu deuten ist. Aber schon bei der vielfältig verwendeten Lutherrose muss man wissen, dass sie nicht nur Zierde, sondern auch ein Bekenntnis war.

Röcker hat nun die Geschichte des Hauses und der damit verbundenen Menschen anhand der Symbolik tiefer verfolgt und damit auch dargestellt, dass sich hinter Neidkopf und Lutherrose auch ein Stück Geschichte verbirgt, das gut in dieses Jahr passt: Nämlich die von Lutheranern, Calvinisten und Katholiken in Eppingen und der Reformation. Wenn man nachgelesen hat, wie beispielsweise Bandornamente für herrschaftliche und ritterliche Macht stehen, Flechtbänder als Unheil abwendend galten, Lebensbäume für eine lange Geschlechterfolge stehen, dann "liest" man das ganze Haus mit seiner Symbolik wie neu und stimmt der Feststellung zu, dass es kaum mehr ein Haus gibt, das einen solchen Reichtum an Zierformen und Symbolen hat.

Röcker verweist aber auch darauf, dass das Baumann’sche Haus schon durch seine Größe und seinen Standort eine Botschaft vermittelt, und die bezieht er auf den Erbauer Ziegler. So erfährt man, warum er wohl ein so reicher Metzger war: Schon im 16. Jahrhundert schätzte man am Hof in Paris das "Boeuf de Hohenlohe" sehr, der Weg nach Frankreich führte über den Kraichgau auf der seit vorchristlicher Zeit genutzten Ost-West-Verbindung, die über Eppingen führte.

Der Lutheraner Ziegler muss laut Röcker ein tiefgläubiger Mensch gewesen sein, einige Symbole sind als Dank für Wohlstand zu sehen, andere als Beistandshilfe und Bitte um Schutz vor Krieg, Naturkatastrophen oder eben auch Neidern. Die Vielfalt der verwendeten Symbole lasse zudem darauf schließen, dass Ziegler von überdurchschnittlicher Bildung war, ja es sei nicht auszuschließen, dass er als überzeugter Lutheraner ein Schüler von Magister Leonhard Engelhard war - was sich aus den Zeitbezügen erklären würde.

Die Ausführungen Röckers sind mit einer Vielzahl von Fotos hinterlegt, so dass man auch mal vom Sofa aus das Haus "besichtigen" kann. Den Band "heilbronnica 6" kann man im Stadtarchiv Heilbronn, Otto-Rettenmaier-Haus, für 22 Euro erwerben.