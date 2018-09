Ein traditionsreicher Ort des Schauspiels: Versteckt vor den Blicken und nur Kennern zugänglich liegt die "Villa Fuchs" am Seelesberg in Heilbronn. Foto: Fritz

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Helene Weigel" steht auf dem Türschild des Garderobewagens, daneben u.a. auch "Carola Neher". Nanu? Helene Weigel, sie war "die" Darstellerin der "Mutter Courage" von Brecht, seine Ehefrau, Intendantin des Berliner Ensembles, und Carola Neher war "die" Seeräuber-Jenny aus seiner Dreigroschenoper. Beide sind sie schon lange tot, Carola Neher starb im Konzentrationslager.

In Heilbronn leben sie wieder auf, genauso wie Bert Brecht selber und seine künstlerische Entourage. Für vier Tage ist die "Villa am Hügel" oberhalb der Heilbronner Jägerhausstraße (Am Seelesberg), auch als "Villa Fuchs" bekannt, Drehort für den Film "Brechts Dreigroschenoper".

Die Dreigroschen-Oper, 1928 in Berlin uraufgeführt, sollte auch verfilmt werden. Das holt die SWR-Produktion nun nach. Den Dichter Bert Brecht spielt der zur Zeit meistgefragte deutsche Theaterstar Lars Eidinger, Robert Stadtlober verkörpert den Komponisten Kurt Weill, er schrieb die Musik dazu, der Gassenhauer "Und der Haifisch, der hat Zähne …" ist fast schon ein Volkslied. Auch die weitere Besetzung ist prominent: Tobias Moretti, der nächste "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen, gibt den Gangster Mackie Messer, Joachim Król den Bettlerkönig Peachum, Claudia Michelsen seine Frau und Hannah Herzsprung deren Tochter Polly, Christian Redl ist der Polizeichef Tiger Brown, dazu kommt Max Raabe als Moritatensänger.

Der SWR produziert den Film geradezu klammheimlich, ganz im Gegenteil zu der Degeto-Produkton "Wer aufgibt ist tot", die vor zwei Jahren halb Heilbronn lahmlegte, an der die Öffentlichkeit lebhaft teilnahm. Bei der Heilbronn Marketing GmbH war das Projekt gar nicht bekannt. Bei der Stadt seit dem 20. Februar, als man eine Sperrung des Parkstreifens an der Jägerhausstraße beantragte und auch prompt bekam. Für vier Tage stehen hier auf 500 Metern aufgereiht die Wagen der Aufnahmeleitung, die Garderoben der Stars, zwei Imbisswagen mit Biertisch, Kabelrollen...

Vom Glanz des Filmgeschäftes ist wenig zu spüren und von der Villa sieht man nichts. Sie versteckt sich darüber in einem parkähnlichen Areal. Noch aber ist die Villa Drehort , doch wie ist man auf sie gekommen? Karl-Friedrich Bretz, Vorstand der Kreisdiakonieverbandes, erzählt, für den Brecht-Film war die "Location" schon deshalb ideal, weil man hier vier Drehorte gleichzeitig habe. Das Interieur gebe es her, verschiedene Berliner Brecht-Wohnungen einzurichten, auch weil, angefangen bei den Kacheln, Bad- und Küchenausstattung "zeitgemäß" seien, bis hin zu den Dienstbotenzimmer unterm Dach.

Erbaut wurde die "Unternehmervilla" 1913 von Adolf Braunwald für den Kaufmann Rudolf Fuchs. Ein Teil seiner Geschichte ist fast vergessen. Theaterliebhaber Rudolf Fuchs veranstaltete hier seit den 1960er Jahren "Literarische Abende" für eine handverlesene Gästeschar, den Heilbronner Stadtadel und das Großbürgertum inklusive. Die Einladungen kamen auf Büttenpapier, die Bewirtung war schwäbisch-spartanisch. Es gab Lesungen, auch viele Theaterabende, Avantgarde und angelsächsisches Theater, oft Inszenierungen des Heidelberger Zimmertheaters, so auch das Stück "Equus" von Peter Shaffer (1974) - mit dem ca. zehnminütigen Auftritt eines völlig unbekleideten Hauptdarstellers. Eine "Premiere"für Heilbronn, aber da die Aufführung nicht öffentlich war, gab es auch keine solche Erregung.

Zu den prominenten Schauspielern die man hier ebenfalls erleben konnte, gehörte allen voran auch Maria Schell zusammen mit ihrem Mann Veit Relin. Was den Heilbronner Wein angeht waren beide keine Kostverächter.

Dass sein Haus, eine Stätte des Theaters, jetzt wieder im Mittelpunkt dieses Metiers gerückt wird, hätte Rudolf Fuchs sicher geschmeichelt, auf Brecht wäre er kaum gekommen, der galt damals wegen seiner DDR-Staatsbürgerschaft im Westen als Unperson.