Heilbronn und Region. Die starken Gewitter und Regenfälle am Dienstagnachmittag haben in der Region keine größeren Schäden angerichtet. Nach Informationen der Polizei mussten im Unterland die Feuerwehr unter anderem auf der Straße zwischen Biberach und Bonfeld einige umgestürzte Bäume sowie Äste entfernen. Auch in anderen Bereichen im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Heilbronn stürzten während des schweren Gewitters mehrere Bäume um. Dadurch entstandene Schäden wurden allerdings bislang keine gemeldet.

Kurz vor 16.30 Uhr stürzte wegen des Sturms eine Behelfsampel an der B 39a, auf der Gemarkung Ellhofen, um. Der Schaden an der Ampel dürfte bei rund 3000 Euro liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Ellhofen entfernte die Ampel, ein alarmierter Elektriker schaltete die komplette Anlage aus. Ansonsten kam die Region wohl glimpflich davon.

Acht Pferde seien aus ihrer Koppel bei Lehrensteinsfeld geflüchtet, wurde der Weinsberger Polizei am Dienstag gemeldet. Besondere Gefahr bestand, da die Tiere in Richtung Autobahn unterwegs waren. Zum Glück konnte die Besitzerin rasch erreicht und die Pferde eingefangen werden. Es wurde festgestellt, dass während des Unwetters der Sturm einen Baum umwarf, der die Umzäunung der Koppel beschädigte.

