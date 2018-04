(end) Erst vergangene Woche hat die Heilbronner Polizei gemeldet, sie habe eine ganze Zahl von Wohnungseinbrüchen in Heilbronn und Hessen aufgeklärt. Die beiden 25- und 28-jährigen Asylbewerber aus dem Kosovo sitzen in Untersuchungshaft.

Doch die Einbruchserie reißt trotzdem nicht ab: Wie die Polizei mitteilt, kamen Diebe in Heilbronn über Fenster in zwei Häuser und klauten Bargeld und einen Laptop und Sportsachen. Ebenfalls Bargeld fiel Räubern in Abstatt in die Hände, die über eine Balkontüre in das Einfamilienhaus einstiegen. Ein gekipptes Fenster wuchteten Diebe in Möckmühl-Ruchsen auf, neben Geld nahmen die Eindringlinge auch Münzen mit. In der Nacht auf Samstag gab es in einer Heilbronner Gaststätte einen Einbruch, die Diebe hebelten einen Zigarettenautomaten gewaltsam auf und stahlen Geldbehältnisse und Zigaretten.

In Weinsberg verschaffte sich zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 01.00 Uhr ein Unbekannter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Einfamilienhaus im Eichendorffweg. Im Wohnhaus durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten sowie die darin befindlichen Möbel. Hierbei fielen dem Täter soweit bislang bekannt Bargeld, Schmuck und zwei Damenjacken in die Hände.

Geflüchtet sind zwei bislang unbekannte männliche Einbrecher am Samstag in Heilbronn. Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre verschafften sie sich Zugang zu einem gerade in der Renovierung befindlichen und daher derzeit unbewohnten Haus in der Liebigstraße. Als die Eigentümerin in Begleitung mehrerer weiterer Personen die Haustüre aufschloss, flüchteten die beiden Männer aus dem Haus.

Der Ehemann und der Bruder der Eigentümerin verfolgten die Täter bis zum Arbeitsamt in der Besigheimer Straße, wo sie die Flüchtenden schließlich aus den Augen verloren. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.