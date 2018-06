Von Hans Georg Frank

Steffen Schoch, oberster Marketingmann in Heilbronn, kann den Blick auf die Autobahn kaum ertragen. "Auf der A 6 fahren jährlich 50 Millionen Autos an uns vorbei", sagt er. Ein paar dieser Passanten möchte er gerne in die Stadt am Neckar locken. Beste Chancen für die Umleitung bietet die Bundesgartenschau, die zwar erst 2019 ausgerichtet wird, aber schon Jahre vorher beworben werden soll.

Durch die "Gartenschau des Südens" soll sich Heilbronn nachhaltig als touristische Destination etablieren. "Wir müssen viel selbstbewusster werden", ermunterte Schoch und verwies stolz auf die "Experimenta", die nach dem Ausbau "das größte Science Center in Europa" sei.

Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing Baden-Württemberg, konnte Schoch und dem Cheforganisator der "Buga 2019", Hanspeter Faas, schon mal etwas Hoffnung auf nennenswertes Interesse machen. "Weltweit liegen Events im Trend", erklärte Braun, "das kann auch eine Buga sein." Auch von der zunehmenden Beliebtheit von Städtereisen - jährliches Wachstum zwei Prozent - könnte der aktuelle Themenmix aus Farbenpracht und Blumenduft, aus Urban Gardening, Stadtklima und Ernährung profitieren.

Die Bundesgartenschau sei ein "typisch deutsches Thema", sagte Braun beim ersten "Buga Café" des Jahres. Sie passe gut zu drei Schwerpunkten des Tourismus im Südwesten: Natur, Kultur und Genuss. "Es gibt große Schnittmengen zu unserem Marketing", fasste der Experte zusammen. Dabei sei es etwa wichtig, den Neckarradweg zu bewerben, da er direkt zum Buga-Areal führe. Auf dem 40 Hektar großen Gelände müssten durch Kostproben der Weine aus der Region präsentiert werden. "Die Leute wollen sich belohnen, da ist so ein Achtele doch etwas ganz Herrliches", meinte der Fachmann.

Faas erwartet für sein "lustvolles Produkt" 2,2 Millionen zahlende Besucher, die für Tickets und Konsum rund 50 Millionen Euro ausgeben. Da jährlich 400 Millionen Tagesgäste den Südwesten erkunden, ist er zuversichtlich, dass seine Rechnung aufgeht. "Wir sehen die Buga als die Riesenchance, die wir in den nächsten Jahrzehnten haben werden", beschrieb Tanja Seegelke von der Tourismusgemeinschaft Heilbronner Land die herausragende Bedeutung. Wer die Buga positiv erlebt habe, komme wieder.

Die Euphorie wird allerdings gedämpft durch eine offenbar nicht optimal aufgestellte Hotellerie. Mit 1700 Betten, waren sich alle einig, gebe es viel zu wenige Unterkünfte. "Das ist ein ganz, ganz, ganz niedriges Level", sagte Schoch. Oftmals sei auch die Qualität unzureichend. "Ich habe noch nie so schlecht und so teuer geschlafen wie hier", erinnerte sich der Südbadener Faas an seine Anfangszeit in Heilbronn.

"Wir sind es nicht gewohnt, eine Region für Gäste zu sein", bedauerte Steffen Schoch. Bisher belegten vor allem Geschäftsreisende, Monteure und Bauarbeiter die Betten. Der Standard entspreche trotz hoher Preise ("mehr als doppelt so teuer wie in Berlin") nicht den Vorstellungen vieler Urlauber. Doch dank jährlicher Steigerungsraten von acht bis zehn Prozent gebe es "keinen Leidensdruck". Wegen der geringen Kapazitäten könnten die größten Arbeitgeber der Region wie Audi, Lidl und Kaufland in ihrer Heimat keine Großveranstaltungen abhalten.

Auch wenn noch vor 2019 ein neues Hotel mit 140 Betten direkt beim Kongresszentrum Harmonie eröffnet werden soll, wird keine wesentliche Verbesserung der als misslich empfundenen Situation erwartet. Schoch rechnete aus, dass 1400 Betten mehr bis 2019 benötigt werden.

"Bauen Sie Hotels", appellierte Andreas Braun an die Zuhörer. Um die Auslastung müsse man sich nicht sorgen: "Eine funktionierende Wirtschaft und eine wunderbare Urlaubslandschaft direkt beieinander - besser kann man es sich gar nicht vorstellen." Sollten die Gästezimmer für die Gartenschaubesucher nicht ausreichen, hat Braun eine Alternative im Sinn: Flussschiffe, die direkt neben dem eingezäunten Gelände ankern.