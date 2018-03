Von Brigitte Fritz-Kador

Inwieweit die Gaskugel in Heilbronn ein Wahrzeichen oder gar ein "Industriedenkmal" ist, darüber kann man geteilter Meinung sein. Aber jetzt ist klar geworden: Sie wird abgerissen. Sie steht den Erweiterungen zur "Wissensstadt Heilbronn" im Wege. Auf dem Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung grüßt sie aus noch dem Hintergrund, steht aber für deren Zukunftspläne im Vordergrund. Rund 45.000 Quadratmeter Bruttofläche ist der Platzbedarf der Stiftung, die jetzt Einsicht in ihre Planungen gewährte. Im Juni hätten Gespräche des Stifters und Unternehmers Dieter Schwarz mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer stattgefunden, sagte Stiftungsgeschäftsführer Erhard Klotz. Deren Verlauf muss so gewesen sein, dass man am Ende - auch ohne vertragliche Formeln oder gar einem Kabinettsbeschluss - davon wird ausgehen können, dass das Land das Angebot von Schwarz annimmt.

Schon lange verfolge die Schwarz-Stiftung die Vision, Heilbronn zur "Wissensstadt" zu machen. Dafür greift sie tief in die Tasche ihrer schier unendlichen Mittel um Grundstücke zu erwerben und den Ausbau der Hochschule Heilbronn und vor allem der Dualen Hochschule Mosbach/Heilbronn zu finanzieren. Sie hat dafür fast gigantische (Bau-)Pläne für bis zu 7500 Studenten in der City entwickelt, denn für die Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Heilbronn und mit der Ansiedlung der Dualen Hochschule für Masterstudiengänge allein werden 6000 Studienplätze geschaffen. "Wir machen keine Hochschulen und keine Schulpolitik", sagt Klotz, "wir bieten an und wir stellen zur Verfügung und wir machen auch keine Stadtplanung" betonte er.

Aber die Stiftung schafft Fakten. Ihr und OB Helmut Himmelsbach ist es gelungen, auch den Unternehmer (und ebenfalls großzügigen Stifter) Ralf Klenk davon zu überzeugen, das Gaskugelareal an die Schwarz-Stiftung zu verkaufen. Klenk hatte sie erworben, ursprünglich in der Absicht, sie zu erhalten und dafür schon einige Nutzungsideen entwickelt. Zuletzt ging es darum, unter dem Stichwort "Skyball" ein futuristisches fast 50 Meter hohes Bürohaus als Replik zu erstellen und dessen Räume an die Hochschule zu vermieten.

Das stellte sich weder als machbar noch als wirtschaftlich heraus. Jetzt hat ihm die Stadt am Rande des Buga-Geländes ein attraktives Ausgleichsgrundstück angeboten, auf dem er diesen "Skyball" errichten kann. Der "kleine Haken" dabei, wie es der OB ausdrückt: Der "Skyball" kann aus logistischen Gründen erst nach der Buga gebaut werden. Auf den langen Zeitraum bis 2020 angesprochen, betont Klenk die Ernsthaftigkeit seines Vorhabens und Versprechens. Im Herbst kommt die ganze Sache in den Gemeinderat.

Protest kommt von einer seit 2010 aktiven Gruppe Heilbronner Bürgern zum Erhalt der Gaskugel. Zwar schätze man die Pläne der Schwarzstiftung und unterstütze sie auch, nicht aber um den Preis des Abrisses des "Heilbronns Symbols" heißt es in einer Stellungnahme:

"Wir sind erstaunt und haben kein Verständnis dafür, dass ausgerechnet in der "Stadt der Energie", wie sich Heilbronn dank Robert Mayer einmal stolz genannt hat, ein weithin sichtbares Stück Energie- und damit Industriegeschichte Heilbronns verschwinden muss".

Man bedaure, "dass die Planer der "Wissensstadt" die symbolisch-einmalige und identitätsstiftende Wirkung der Gaskugel nicht erkennen und völlig unverständlich sei, warum man unbedingt jetzt die Gaskugel abreißen wolle. Gleichzeitig wird moniert, dass eine solche "Hauruck"-Abriss-Aktion noch vor den Kommunalwahlen 2014 (Oberbürgermeister und Gemeinderat) voreilig sei.

Dass der OB Tempo vorlegt ist verständlich; seine Amtszeit läuft unwiederbringlich im März 2014 aus, danach könnten andere Personen und andere Mehrheiten auch andere Vorstellungen entwickeln, deshalb wollen die Beteiligten jetzt die Planungssicherheit. Dabei hat die Bürgergruppe etwas thematisiert, was auch die Schwarzstiftung schon länger anmahnt: Es fehle für dieses große Areal am Cityrand ein langfristiges städtebauliches Konzept, ein "Masterplan", denn "nicht die Gaskugel, sondern vielmehr eine nicht vorhandene Planung blockiert die "sinnvolle Weiterentwicklung des gesamten Quartiers als Hochschulstandort" heißt es da.