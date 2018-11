Von Alexander Becker

Sinsheim. Mit dem Modellbahn-Fahrtag haben die Eisenbahnfreunde Kraichgau einmal mehr eine interessante Alternative zu etlichen anderen meist religiös motivierten Parallelveranstaltungen geboten. Zwar reicht dessen Tradition längst nicht so weit zurück wie die der Feierlichkeiten rund um die Auferstehung, doch hat sich der im ehemaligen Lokschuppen am Hauptbahnhof residierende Verein in den letzten Jahren gleichfalls ein nicht unerhebliches Stammpublikum herangezogen. So korrigierte allenfalls die unstete Witterung die Besucherzahlen im Vergleich zu früheren Fahrtagen etwas nach unten, doch tat dies der Freude aller Beteiligten keinen Abbruch - konnten sie doch einmal mehr die jüngsten Baufortschritte innerhalb der vereinseigenen Modellbahnanlage präsentieren.

So stellte beispielsweise der stellvertretende Jugendleiter Hans-Jürgen Früh einen voll funktionsfähigen Fahrstuhl im Maßstab H0 vor, der künftig Teil eines ebenfalls gerade entstehenden Nachbaus des Heidelberger Hauptbahnhofes werden soll. "Im Groben funktionieren tut er schon, aber es braucht eben noch etwas Feinarbeit, bis alles passt", erklärte der leidenschaftliche Bastler der RNZ. Gleiches gilt auch für die Bahnsteigüberdachung des Heidelberger Bahnhofskomplexes, die noch nicht die korrekte Form hat - ein Projekt, dass sich innerhalb heimischer Keller- oder Dachboden-Anlagen aus Platzgründen nur schwer umsetzen ließe.

"Hier kann sich insbesondere auch die Jugend voll entfalten und das Hobby Eisenbahnmodellbau kennen lernen", warb Hans-Jürgen Früh um Nachwuchs, der sich auch beim diesjährigen Modellbahn-Fahrtag wieder äußert interessiert gezeigt hat. Teilweise lag das auch an der Jugendabteilung der Eisenbahnfreunde Kraichgau selbst, die mittlerweile sogar diverse Bauteile selbst herstellen kann. "Vor kurzem hat der Verein einen 3D-Drucker angeschafft, mit dem sowohl Holz- als auch Kunststoffteile angefertigt werden können", berichtete Jugendleiter Christian Sutter voller Stolz und zeigte einige Bauteile, deren Optik und Haptik sich kaum von solchen im Spritzgussverfahren entstandenen Exemplaren unterschied.

Der Nachwuchs hat derzeit ein Modul der vereinseigenen Großanlage in Arbeit und dieses auch kürzlich während der "Faszination Modellbau" in der Messe gezeigt. "Eigentlich wird so eine Anlage nie fertig", gestand Hans-Jürgen Früh, weshalb die Eisenbahnfreunde Kraichgau stets um Verbesserungen bemüht sind.

Dies wurde bei einem Blick hinter die Kulissen deutlich, wo die Elektronik-Experten des Vereins rund um den Modellbahn-Referenten Martin Baumann das Sagen haben. "Nachdem wir am letzten Modellbahn-Fahrtag erstmals unsere neue Steuersoftware in Betrieb genommen haben, läuft sie nach weiteren Verbesserungen jetzt störungsfrei", gab er den aktuellen Zwischenstand bekannt. Nachdem auch neuere Baugruppen auf die Steuerung umgestellt worden seien, plane man zum Ende des Jahres einige Digitaltests. "Zeit ist dabei der wichtigste Faktor", stellte der Modellbahn-Referent klar, die sich die Eisenbahnfreunde Kraichgau natürlich auch für Außenstehende nehmen. Beispielsweise beteiligt man sich im Sommer wieder am Kinderferienprogramm und wird am 11. August neben einer Sinsheimer Gruppe auch Waibstadter Kindern das Hobby Eisenbahnmodellbau näher bringen.