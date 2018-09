Waibstadt. (aj) Auf Hochtouren laufen die vom Gemeinderat beschlossenen Sanierungsmaßnahmen im Hallen-Freibad. Der Schwerpunkt liegt bei der Beseitigung der erheblichen Undichtigkeiten am Beckenkopf des Nichtschwimmerbeckens und bei der Erneuerung der Badewassertechnik. Abgeschlossen sind bereits die Estrich- und Abdichtungsarbeiten zur Erneuerung des Beckenumgangsaufbaus. Mit den Fliesenarbeiten soll demnächst begonnen werden.

Parallel dazu gehen auch die Arbeitenan den technischen Anlagen und Einrichtungen wie die Verrohrung und die Badewassertechnik voran. So wurde jetzt mit dem Einbau der zwei neuen Filtertankanlagen, die eine Umwälzleistung von 138 000 Liter pro Stunde haben, begonnen. Hier war Präzision von den Handwerkern verlangt, denn es war gar nicht so einfach, die Teile für die beiden Filteranlagen in den Technikraum zu bekommen. Immerhin hat jeder Tank einen Durchmesser von 1,80 Meter. Zusammengeschweißt wurden sie an Ort und Stelle.

Bekanntlich handelt es sich bei den jetzigen Sanierungsmaßnahmen um den zweiten Sanierungsabschnitt. Der erste Sanierungsabschnitt in den Jahren 2010 und 2011 umfasste die energetische Verbesserung der Sport- und Schwimmhalle.

Im Nichtschwimmerbecken werden nunmehr die weitgehend durchgerosteten Stahlrohrstutzen der Rinnenentwässerung erneuert und die Leckagen am Beckenkopf des Nichtschwimmerbeckens behoben. Der Beckenumgang beim Nichtschwimmerbecken wird entlang der Glasfassade mit einer nachträglich eingebauten Entwässerungsrinne aus Edelstahl entwässert. Auf der Innenseite erfolgt die Entwässerung in Einzelabläufe. Erneuert wird der Beckenumgangsaufbau mit Estrich, Abdichtung und Fliesen und auch die Sitzbänke und deren Beheizung werden erneuert bzw. saniert.

Die Maßnahmen der technischen Ausrüstung umfassen unter anderem die Erneuerung der kompletten Beckenverrohrung des Nichtschwimmerbeckens, das Ersetzen der Wärmetauscher beider Becken mit Anschlussverrohrung, Erneuerung der Umwälzpumpen beider Becken durch Pumpen der Energieeffizienzklasse 3, die seit 2015 Vorschrift ist. Mit diesen Pumpen ist ein energiesparender Betrieb möglich, abhängig von der Belastung des Beckens. Erneuert werden auch die beiden Filter für das Schwimmerbecken (Ersatz der bisherigen Kunststofffilter durch Stahlfilter).

Die mit der Planung und Bauleitung beauftragte Partnerschaftsgesellschaft für Bäderbau Richter und Rausenberger aus Gerlingen geht davon aus, dass die rund 600 000 Euro teuren Sanierungsmaßnahmen wie vorgesehen Ende September abgeschlossen sein werden, so dass mit der Öffnung des Hallen-Freibades Anfang Oktober gerechnet werden kann. Vorausgesetzt natürlich, es läuft alles nach Plan und es gibt keine unvorhergesehenen Überraschungen.