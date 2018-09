Bad Rappenau. (end) Das Rundschreiben an die Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins war ein Paukenschlag: Gestern Vormittag wurden die Mitglieder des HGV per Mail informiert, dass der komplette Vorstand zurücktritt. Dies will er bei der anstehenden Hauptversammlung am 11. Juli auch offiziell begründen. Ausführlich wird in dem gestern versandten Schreiben dargelegt, weshalb die HGV-Führung mit Oliver Philipp, Alexandra Nunn, Anne Tippl, Hermann-Josef Bröerken und Roland Bartl das Handtuch wirft.

So heißt es unter anderem: "Der HGV-Vorstand in seiner jetzigen Zusammensetzung ist angetreten und gewählt worden, weil er eine Neuausrichtung wollte. Hierzu wurde im Rahmen eines Neufindungsprozesses externer Sachverstand eingeholt (imakomm Akademie, Aalen). Konkrete Empfehlungen wurden ausgesprochen und durch eine Mitgliederbefragung bestärkt. Dennoch bekam der HGV-Vorstand immer wieder zu spüren, dass diese Veränderungen von der Mitgliederbasis nicht wirklich gewollt wurden.Dies zeigte sich zum Beispiel bei der Umsetzung gemeinsamer HGV-Coupon-Flyer, durch die mangelhafte Teilnahme/Engagement der Mitglieder an Workshops für die Umsetzung der mit imakomm erarbeiteten Punkte, durch keine aktive Weiterverfolgung der Workshop-Ergebnisse, durch keine aktive Teilnahme der HGV-Mitglieder bei Veranstaltungen wie Mitgliedertreffs, Großveranstaltungen zu verkaufsoffenen Sonntagen, dadurch, dass neue Ideen (kleine Gewerbeschau im Kurpark) eher abgelehnt werden und darin, dass der Vorstand in erster Linie für die Durchführung der bestehenden Feste in Anspruch genommen wurde.

Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Arbeit ist der Vorstand damit an seine Grenze gestoßen. Eine Umsetzung der Neuausrichtung war nicht mehr möglich. Diese und auch berufliche, sowie private Gründe der HGV-Vorstandsmitglieder führten nun zu diesem Ergebnis, dass der Vorstand geschlossen vor Ablauf der Amtsperiode bis zur Sommerpause zurücktritt.

Dies verschafft den Nachfolgern genügend Zeit sich zu orientieren und mit neuem Schwung in das Jahr 2014 zu starten." Eine weitere Brisanz enthält die Tagesordnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 11. Juli, um 20 Uhr im Hotel Häffner. Hier heißt es unter Punkt 4 Satzungsänderung: "Die Auflösung des Vereins ist nur möglich, wenn auf einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung unter Angabe des Tagesordnungspunktes ,Auflösung des Vereins' mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind und davon 2/3 der Anwesenden zustimmen. Die Abstimmung hat geheim zu erfolgen. Sind weniger als 2/3 der Mitglieder anwesend, so ist erneut eine ordentliche oder außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Hierbei reicht die einfache Stimmenmehrheit der dann anwesenden Mitglieder aus".

Konkret bedeutet dies, dass der Handels- und Gewerbeverein auch aufgelöst werden könnte.