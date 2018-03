Ein Kanon am Tag der offenen Tür am ASG: Musiklehrer Andreas Frank übte mit den künftigen Fünftklässler ein afrikanisches Lied ein. Foto: Jürriens

Neckarbischofsheim. (bju) G9, G9 und nochmals G9. Die bekannte Abkürzung für die Jahre bis zum Abitur fiel als Antwort bei den Müttern und Vätern spätestens im zweiten Satz auf die Frage, warum sie sich denn das Adolf-Schmitthenner-Gymnasium für ihren Sohn oder ihrer Tochter vorstellen könnten. Der "Tag der offenen Tür" machte es wieder deutlich, dass das ASG von dem doppelten Angebot G8/G9 profitiert und schon längst nicht mehr nur für Fünftklässler aus Neckarbischofsheim und der direkten Umgebung einen Reiz ausübt. Sinsheim und Stadtteile gehören schon längst zum Einzugsbereich des Gymnasiums, das nicht nur deswegen im kommenden Jahr den dringend erforderlichen geplanten Ausbau erfahren soll, wenn die Fördergelder genehmigt werden. Deshalb verwunderte auch nicht die proppenvolle Aula, in der Schulleiter Harald Frommknecht die vielen Interessierten willkommen hieß.

"Wir sind stolz, so ein Gymnasium zu haben", so Bürgermeisterin Tanja Gre᠆ther. Sie sprach über das breite Angebot an der Schule und machte Werbung für die Nutzung der Mensa. Grußworte gab es vom Elternbeirat durch Anne Silke Köhler und von Schülersprecher Jonas Pöschko. Musikalisch sorgten die "Crazy Instruments" der Klassen 5 bis 7 für Unterhaltung, bevor sich die Besucher auf Entdeckungstour durch das Schulgebäude begeben konnten. Und zu entdecken gab es einiges. Der erste Kontakt mit neuen Fremdsprachen, einfache Aufgaben am Computer und Naturphänomene hautnah zu erleben war gerade für die angehenden Fünftklässler aufregend. Bekanntlich können die Schüler zum späteren Zeitpunkt auch das Musikprofil wählen und deswegen wird gerade auf die Musikpädagogik im ASG viel Wert gelegt. Die Fachschaft Musik kooperiert außerdem seit dem Schuljahr 2014/15 mit der städtischen Musikschule Sinsheim.

"Dass ihr heute noch singen müsst, hättet ihr wohl nicht gedacht", so Andreas Frank, einer von sechs Fachlehrern. Er studierte mit den möglicherweise zukünftigen Gymnasiasten ein afrikanisches Lied im Kanon ein. Die fast 50 Lehrkräfte gaben nicht nur einen kompakten und unterhaltsamen Einblick in das Fächerangebot, sondern auch detaillierte Auskunft über die Räumlichkeiten und dem pädagogischen Konzept. Vorträge über Stundentafel und Nachmittagsbetreuung rundeten den kurzweiligen Nachmittag ab. Reichlich Informationsaustausch und persönliche Gespräche gab es auch bei Kaffee und Kuchen des Elternbeirats im Foyer.

Die Anmeldungen können am Mittwoch, 16. März, von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, sowie am Donnerstag 17. März, von 8 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr vorgenommen werden.