Von Michael Endres

Sinsheim. Tag eins nach dem verheerenden Großbrand im Industriegebiet "Hinter der Mühle" in Dühren: Den ganzen Dienstag waren Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und löschten in der ausgebrannten Speditions- und Lagerhalle einzelne Glutnester. Auch wurden jene Wandelemente der Halle aus Leichtbeton eingerissen, die in die Trümmer bzw. nach außen einzustürzen drohte.

Am Montagmittag konnte die Brandruine von Brandermittlern der Kripo erstmals genauer in Augenschein genommen werden - bislang gibt es allerdings keine Hinweise auf die Ursache, was das Großfeuer am Sonntag kurz vor Mitternacht ausgelöst hat. "Wir sind noch bei den Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auch könnte die Höhe des entstandenen Schadens noch nach oben korrigiert werden. In ersten Meldungen war von einem Schaden durch das Großfeuer von 2,5 Millionen Euro ausgegangen worden.

Allerdings sind dabei jene Zerstörungen noch nicht berücksichtigt, die bei der Firma catnic GmbH entstanden sind. Ebenso fehlen in der Schadensaufstellung noch Geräte und Fahrzeuge wie Gabelstapler. Bei der Fa. catnic GmbH, Zulieferer für das Bauhandwerk, sind die Büros durch den Brand bzw. das Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, ebenso wurde das Warenlager Opfer der gewaltigen Feuerwalze.

Dieses Material stellte die Feuerwehr vor eine besondere Herausforderung: Durch die enorme Hitze haben sich die Rippenstreckmetalle, Armierungsgitter und Putzprofile entzündet. Normalerweise brennt Stahl nicht: In einer Umgebung, die wesentlich mehr Sauerstoff enthält als Luft und richtig heiß wird, kann es aber unter bestimmten Bedingungen zu Verbrennungen kommen (Wunderkerze). Nach Angaben von Stadtbrandmeister Michael Hess wurden dabei Temperaturen bis 900 Grad gemessen. Als ungeeignet haben sich Wasser und Schaum zum Löschen erwiesen. Deshalb wurde eine größere Menge Sand an den Einsatzort gebracht.

Die Berichterstattung vom Großfeuer hat auch einen wahren Katastrophentourismus ausgelöst. Unzählige Schaulustige pilgerten am Montag und vor allem gestern zur Brandruine ins Dührener Industriegebiet, um sich selbst ein Bild vom Schadensausmaß zu machen.