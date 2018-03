Bad Rappenau. (end) Mit dem Verkauf von Grund- und Boden macht man in der Regel ein Geschäft. Nicht umsonst sind die unbebauten Äcker und Wiesen eine sichere Wertanlage. Das gilt normalerweise auch für Flächen, die als Industrie- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Beim Gewerbepark "Buchäcker" an der Peripherie der Kurstadt Bad Rappenau ist das jedoch anders: Hier hat die Stadt unterm Strich letztlich draufgelegt. Nach der jetzt im Gemeinderat präsentierten Schlussabrechnung genau 1,3 Millionen Euro. Eine erkleckliche Summe, die hier zugeschossen werden muss. Auf der anderen Seite stehen dem Millionenverlust jetzt 14 Betriebe mit einem aktuellen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 892.242 Euro und 185 Arbeitsplätzen entgegen. Hintergrund für den Schlussstrich ist die Auflösung des Treuhandkontos für das Gewerbegebiet "Buchäcker".

1997 wurde das Vorhaben zur Ansiedlung von Gewerbe auf der grünen Wiese auf Bonfelder Gemarkung mit einer Gesamtfläche von 250.000 Quadratmeter angestoßen. Die Finanzierung lief damals über ein Treuhandkonto der Landeskreditbank, über das sämtliche Einnahmen und Ausgaben abgewickelt wurden. Das hat für genaue Kostentransparenz gesorgt. Die Höhe der Ausfallbürgschaft betrug 23 Millionen D-Mark. Im Spätjahr 2013 hat der Bad Rappenau Gemeinderat beschlossen, das Treuhandkonto aufzulösen. Stadtkämmerer Gerd Kreiter hat in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung die Kosten und Erlöse für Untersuchungen, Vermarktung der Grundstücke, Pachteinnahmen, Erschließungskosten und Einnahmen durch Grundstücksverkäufe detailliert aufgeschlüsselt: Auffallend beim vorgelegten Zahlenwerk: Allein die Zinsen für die Zwischenfinanzierung haben 1,7 Millionen Euro verschlungen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke liegen bei 8,6 Millionen Euro.

Nach Mitteilung der Stadtverwaltung sind im "Buchäcker" 18 Gewerbegrundstücke mit einer Größe von 13,4 Hektar verkauft. Davon sind fünf Grundstücke mit einer Größe von insgesamt 1,7 Hektar noch nicht bebaut. 57.800 Quadratmeter sind noch übrig; hier wird mit Einnahmen in Höhe von 3,7 Millionen Euro gerechnet, die Resterschließung kostet aber noch einmal 1,2 Millionen Euro. Aktuell verlangt die Stadt Bad Rappenau 65 Euro je Quadratmeter inklusive der Erschließungs- und Anschlussbeiträge. Für alle Baugrundstücke gilt eine Bauverpflichtung innerhalb von zwei Jahren. Damit die (Rest-)Flächen im "Mittleren Ring" im Buchäcker an den Mann gebracht werden können, forderte Stadtrat Bernd Hofmann (FDP/FW) kleinere Grundstücksparzellen. Aktuell beträgt die kleinste verfügbare Fläche 1000 Quadratmeter.