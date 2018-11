Sieht schlimmer aus, als es in Wahrheit ist: Ein vom Gespinst überzogener Strauch in der Nähe des jüdischen Friedhofs in Sinsheim. Foto: privat

Von Svenja Hahn

Sinsheim. Es könnte an eine verfrühte Halloween-Dekoration erinnern: Kaum zu glauben, dass das Insekt, welches sich hier verbirgt, aus der Familie der Schmetterlinge stammt. In den letzten Tagen und Wochen wunderten sich Spaziergänger immer wieder über kahl gefressene Bäume und Sträucher, die teilweise vollständig in silbrig glänzende Gespinste gehüllt waren. Obwohl das Hauptverbreitungsgebiet der Gespinstmotte, dem Verursacher, die Tropen sind, werden auch immer mehr Bäume in Deutschland zu ihrem Zuhause. Jetzt waren auch in Sinsheim Hecken von dem grauen Netz überzogen.

Das Insekt ist eher unscheinbar. Mit einer Flügelspannweite von maximal 2,5 Zentimeter traut man der Gespinstmotte kaum das vollständige Einhüllen der bis zu 15 Meter hohen Traubenkirsche zu. Diese ist ein besonders beliebter Eiablageort des Falters. Den gespenstisch wirkenden grauen Seidenschleier spinnt die Motte, um sich vor Vögeln, aber auch Witterungseinflüssen wie Regen zu schützen.

Die Gespinstmotte wird oftmals mit der Raupe des Eichenprozessionsspinners verwechselt. Während die feinen Brennhaare dieser Art zwar gefährlich sind, da sie eine Kontaktallergie auslösen können, sind die Raupen der Gespinstmotte harmlos. Der Unterschied der beiden Arten ist aber bei genauem Hinschauen problemlos zu erkennen. Denn im Gegensatz zum Eichenprozessionsspinner ist die Raupe der Gespinstmotte komplett unbehaart, und auch die Färbung ist eher hellgrau als braun, mit kleinen schwarzen Punkten auf den Flügeln.

Die Falter findet man besonders häufig von Anfang Juli bis Mitte August. Bereits einige Tage nach dem Schlüpfen erfolgt die Paarung. Dann legen sie ihre Eier in Zweigen und jungen Trieben ab. Zum Schutz werden diese mit einem Sekret bedeckt. Die nach einigen Wochen schlüpfenden Raupen verbringen den Winter unter dem Gespinst und sind auch sehr robust den niedrigen Temperaturen gegenüber. Sobald der Frühling kommt, werden sie aktiv und stillen ihren Hunger innerhalb der Gespinste.

Die Gespinstmotte - bei Obstbauern recht unbeliebt - findet man auch häufig auf Apfelbäumen. "Die Sträucher regenerieren sich gut, so dass hier auf eine Bekämpfung verzichtet werden kann", sagt Stadtsprecherin Sandra Aisenpreis. Wer dennoch etwas unternehmen möchte und die Raupen frühzeitig entdeckt, kann sie absammeln und hoffen, dass so das Spinnen eines Netzes verhindert wird. Wenn die Arbeit der Falter aber schon zu weit fortgeschritten ist, können die Gespinste und die betroffenen Zweige abgeschnitten und entsorgt werden. Pflanzenschutzmittel richten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel aus, da die Netze so fein sind, dass die Flüssigkeit gerade zu an ihnen abperlt. Zudem sind solche chemischen Mittel schädlich für die natürlichen Fressfeinde der Falter, ein weiterer Grund, warum von ihnen abzuraten ist.