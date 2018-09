Sinsheim. (voko) Es war ein ebenso festlicher wie würdevoller Nachmittag im Neuen Stuttgarter Schloss. Am Samstag zeichnete Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann 23 Bürger für ihr besonderes bürgerschaftliches Engagement aus. Am Tag des Ehrenamts erhielten sie den von Bundespräsident Joachim Gauck verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Zu den Ordensprätendenten zählte auch Gerhard Weinelt aus Sinsheim. Er hat sich seine Meriten im Segelflugsport verdient.

"Es ist wichtig, dass bürgerschaftliches Engagement öffentliche Anerkennung findet. Die heute geehrten Bürger haben oft über Jahrzehnte ihre Zeit, ihre Kreativität und ihre Tatkraft an andere verschenkt. Als Ministerpräsident erfüllt mich dies mit großer Dankbarkeit. Sie sind beispielgebend für die vielen Ehrenamtlichen bei uns im Land." Und speziell zu dem Mann aus dem Kraichgau führte Kretschmann in seiner Laudatio aus: "Gerhard Weinelt engagiert sich seit über vierzig Jahren für den Luftsport. Dabei sind ihm die Flugausbildung und die Jugendarbeit ein besonderes Anliegen". Seit seinem 17. Lebensjahr ist er aktiver Segelflugpilot. Als Fluglehrer hat er in mehr als 20 000 Schulstarts den meist jugendlichen Flugschülern nicht nur die flugtechnischen Grundlagen, sondern auch die Faszination des Segelfliegens vermittelt und zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. "Das bedeutet Präsenz auf dem Flugplatz an fast jedem Wochenende und permanente Weiterbildung, um die Flugausbildung auf hohem Niveau durchzuführen", bescheinigt der Regierungschef dem Sinsheimer. Weinelt ist auch überregional auf Verbandsebene aktiv. Als langjähriger Präsident und seit 2012 als Ehrenpräsident des baden-württembergischen Luftfahrtverbandes beriet er bei der Errichtung und dem Betrieb von Flugsportanlagen und organisierte eine Vielzahl von Wettbewerben und Lehrgängen. Ganz besonders am Herzen lagen ihm die Alpensegelflug-Lehrgänge in Südfrankreich und die Herstellung eines Schulgleiters zusammen mit der Luftsportjugend. Aufgrund seines Fachwissens ist er seit 1982 für die baden-württembergischen Regierungspräsidien als Prüfungsrat tätig und auch international ist Gerhard Weinelt als Sachverständiger hoch geschätzt. Kretschmann: "Für dieses Engagement danke ich ihnen sehr."

Unter dem Applaus des Auditoriums überreichte der Ministerpräsident Urkunde und Verdienstorden an Gerhard Weinelt sowie 22 weitere verdiente Bürger, ehe es zum gemeinsamen Fest-Empfang mit einem reichhaltigen Buffet ging.

Angetan von der Ehrung zeigte sich natürlich auch der Geehrte selbst. "Ich freue mich sehr darüber. Das ist eine große Anerkennung und Ehre zugleich, die ich so nicht erwartet habe. Es ist schön, dass so viele Jahre ehrenamtliches Engagement für meinen Sport so gewürdigt werden", meinte der Nordbadener in der Landeshauptstadt.