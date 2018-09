Sinsheim. Als Kind kickte er in Ghana alles, was annähernd rund war, als Erwachsener trug er auf dem Nationaltrikot den deutschen Adler. Was nach einer Traumkarriere klingt, war ein steiniger Weg. Auf Einladung der Volkshochschule wird Gerald Asamoah, einer der beliebtesten Figuren im deutschen Fußball, gemeinsam mit Sportreporter Peter Großmann am Montag, 17. Februar, 20 Uhr, in der Stadthalle sein Buch "Dieser Weg wird kein leichter sein - mein Leben und ich" vorstellen. Diese Veranstaltung findet mit Unterstützung der Volksbank Kraichgau im Rahmen der Reihe "Backstage" statt.

In seiner Autobiografie blickt der Fußballliebling Gerald Asamoah zusammen mit Peter Großmann zurück auf seinen Weg von den Straßen Ghanas bis in die deutsche Nationalmannschaft und schreibt offen und sympathisch über seine Karriere, seinen Herzfehler und über Anfeindungen, die er auf Grund seiner Hautfarbe sowohl privat als auch auf dem Spielfeld erlebt hat. Er erzählt von glücklichen aber auch nachdenklichen Momenten - immer unverwüstlich optimistisch. Asamoah, 1978 in Ghana geboren, spielte für Hannover 96, Schalke 04 und den FC St. Pauli. 2002 wurde er mit der Nationalmannschaft Vize-Weltmeister und 2006 WM-Dritter. 2012 schaffte er mit der SpVgg Greuther Fürth die Sensation, den Aufstieg in die erste Bundesliga. Im Sommer 2013 kehrte er zum FC Schalke 04 zurück, um dort die zweite Mannschaft zu verstärken und im PR-Bereich zu arbeiten. Er wurde in der zweiten Runde des DFB-Pokals noch einmal in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen und am 25. September 2013 im Spiel gegen SV Darmstadt 98 in der 91. Minute unter frenetischem Applaus des Publikums eingewechselt.

Peter Großmann ist Sportexperte des ARD-Morgenmagazins. Mit Gerald Asamoah an seiner Seite war der Fernsehpreisträger während der WM 2010 in Südafrika unterwegs. Der vielseitige Reporter, Moderator und Hochschuldozent ist auch als Buchautor erfolgreich.

Der Vorverkauf für diese Veranstaltung hat begonnen, Karten zu zehn Euro (Erwachsene) und acht Euro (Schüler, Studenten) gibt es in Sinsheim bei den Buchhandlungen Doll und Bücherland, der RNZ-Geschäftsstelle und in der VHS-Geschäftsstelle sowie den Fankurven der Volksbank Kraichgau in Wiesloch und Sinsheim. An der Abendkasse beträgt der Eintritt zwölf Euro bzw. zehn Euro.