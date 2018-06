(end) Immer wieder sind in den vergangenen Wochen Bienenvölker im Kreis Heilbronn verschwunden. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der mutmaßliche Dieb ist offenbar selbst Imker.

Nach einem anonymen Hinweis konnte die Polizei vergangene Woche einen 48-Jährigen ermitteln, der in dringendem Verdacht steht, mehrere Bienenvölker samt Bienenkästen gestohlen zu haben.

Die Polizei traf den Mann auf dessen Grundstück auf der Gemarkung Oedheim an. Er wurde festgenommen. In seinem Gartenhaus fanden die Beamten eine größere Anzahl an Bienenkisten.

Ein Teil der Kisten gehört einem Neckarsulmer Imker, der seit Ende März drei ungebetene Besuche zählte. In zwei Fällen nahm der Tatverdächtige, der dank Aufzeichnungen mit einer so genannten Wildkamera zusammen mit seinem neun Jahre alten Sohn zu erkennen war, je eine Kiste mit dem jeweiligen darin befindlichen Bienenvolk mit.

Im dritten Fall leerte er die Bienen aus und begnügte sich mit der leeren Kiste. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, wo die anderen Bienenkisten herstammen und geht davon aus, dass diese ebenfalls Diebesgut sind. Die Ermittlungen dauern an.

Dem bestohlenen Hobbyimker aus Neckarsulm soll ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden sein. Möglicher Hintergrund des Plünderns von Bienenstöcken ist im Aufwand zu sehen, die Insekten über den Winter zu bringen.

Normalerweise muss man den Bienen im Herbst einen Zuckersirup füttern, damit sie den Winter überleben. Wenn einer sich die Arbeit nicht machen will, dann lässt er sein Bienenvolk über den Winter sterben.