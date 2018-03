Sinsheim. (mw) Als einen "echten Dorn im Auge" bezeichnete FW-Fraktionschef Harald Gmelin zum Auftakt der öffentlichen Ratssitzung beim Tagesordnungspunkt Bekanntgaben die optische Wirkung, die vom Obst- und Gemüseladen in der Friedrichstraße in unmittelbar Nachbarschaft zur geplanten Elsenz-Terrasse und der Treppe vom Ufer zur Friedrichstraße ausgeht.

Ins Auge stechen, so beschrieb Gmelin, Palettenstapel, Obstkisten samt Müllsäcken, die zwischen der Treppe zur Friedrichstraße und dem kleinen spitzgiebligen Häuschen gelagert werden. Der gläserne Vorbau mit Dach und blauer Plastikfolie vor der Hausfront des Geschäfts findet so wenig Zustimmung bei Gmelin wie die Tatsache, dass das am kleinen Häuschen, vorbei, das als Lagerraum dient, der Gehweg und Durchgang von der Friedrichstraße zum Karlsplatz versperrt wird.

Dazu führte Gmelin weiter an, blockiere der Transporter des Hauseigentümers und Geschäftsinhabers häufig den unteren Zugang zur Treppe, wenn dort Ware ausgeladen werde. Unverständlich bleibt für Gmelin dazu, wem das "nicht- öffentliche Gelände bei den Hochwassermarken" rechtlich zuzuordnen ist. Diese Fläche werde vom Ladenbesitzer mit Beschlag belegt. Hier stehen leere Kisten, Paletten mit eingetopften Bananenpflanzen neben Holzkisten voller Kochkürbis, stapeln sich mannshoch Pappkisten, gefüllt mit Salatgurken.

Schließlich gibt der FW-Rat zu bedenken, gehe von den Parkplätzen vor der Ladenfront eine Gefahr aus, da die quer zur Straße geparkten Fahrzeuge häufig in den Gehweg und manchmal in die Fahrbahn der Friedrichstraße hineinragen.

Gmelin bat die Verwaltung darum, mit dem Gemüsehändler und Hauseigentümer zu reden, mit dem Tenor, dass er sich "an europäische Gepflogenheiten anpassen möge". Im Übrigen werde seine Darstellung und Meinung von allen Ratsfraktionen unterstützt.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht verwies darauf, dass Vordach und Wintergarten wohl vor Jahren genehmigt worden seien. Die Flächen für Parkplätze vor dem Haus und seitlich der Treppe zählen ebenfalls zum Eigentum des türkischen Obst- und Gemüsehändlers.

Gebäudemanager Tobias Schutz berichtete nach RNZ-Anfrage, dass bei der baurechtlichen Überprüfung festgestellt wurde, dass alle Umbau- und Änderungsmaßnahmen wie das Vordach samt Wintergarten ordnungsgemäß beantragt wie genehmigt worden seien. Deshalb so Schutz. sei es notwendig, dass komplett aufbereitet wird, "was ordnungsrechtlich, gewerbe-, bau- und verkehrsrechtlich derzeit gilt". Dieses Zusammenstellung soll den Mitgliedern im Kernstadtausschuss zur Sitzung am 7. Oktober vorliegen, in der aktueller Zustand wie Maßnahmen zur Änderung am und ums denkmalgeschützte Gebäude diskutiert werden sollen.

Schutz verwies außerdem darauf, dass neue Rahmenbedingungen durch die Ausweitung des Hochwasserschutzes mit dem begonnenen Uferausbau zwischen Karlsplatz und der Brücke zum Sparkassen-Parkplatz geschaffen werden, die auch den Obst und Gemüseladen betreffen.