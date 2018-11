Sinsheim. (q) Zur mittlerweile öffentlichen Diskussion um das Gemüsegeschäft in der Friedrichstraße nimmt nun der Auslöser dieser Debatte, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat, Harald Gmelin, Stellung: "Meine im Gemeinderat formulierte Kritik an den Verhältnissen bei dem Gemüsegeschäft Friedrichstraße 8 hat ein wenig Staub aufgewirbelt, so dass ich mich zu folgender Erklärung veranlasst sehe: Zunächst hat es natürlich nicht zu meinen klügsten Einfällen gehört, dass ich im Zusammenhang mit den Zuständen auf diesem Grundstück von 'europäischen Gepflogenheiten' gesprochen habe.

Manche haben das, ob absichtlich oder nicht, missverstanden. Manchmal sagt man eben im Eifer des Gefechts Dinge, die man nach genauerer Überlegung nicht mehr sagen würde, obwohl ich weder jemanden beleidigen wollte noch jemanden beleidigt habe. In der Sache geht es in der Tat aber nicht darum, wer das Geschäft betreibt und schon gar nicht geht es mir darum, eine Schließung des Geschäfts zu erreichen. Ganz im Gegenteil.

Selbstverständlich soll der Einzelhandelsbetrieb dort bleiben. Blanker Unsinn ist, dass meine Bemerkung einen fremdenfeindlichen Hintergrund habe. In der Sache aber, nämlich was die optische, baurechtliche und eigentumsrechtliche Situation angeht, waren die von mir vorgebrachten Bedenken auf jeden Fall gerechtfertigt. Wie ich den weit überwiegend zustimmenden Kommentaren, die mir zugingen, entnehme, bin ich nicht der einzige, den die dortigen Verhältnisse gestört haben. Diese haben sich übrigens innerhalb weniger Tage nach dem Zeitungsbericht über meine Initiative schon beträchtlich gebessert.

Und über eine weitere Verbesserung und eine rechtlich einwandfreie Regelung muss einfach geredet werden, und zwar in aller Ruhe und selbstverständlich auch mit dem Betreiber des Geschäfts, wie ich das schon ganz zu Anfang angeregt hatte. Mir geht es im Ergebnis um eine optische Aufwertung im Zusammenhang mit der laufenden Hochwasserschutzmaßnahme und darum, den Rollstuhlfahrern, Rollatorfahrern, Kinderwagenschiebern und Radfahren nach Möglichkeit einen barrierefreien Zugang vom Marktplatz zur Friedrichstraße zu ermöglichen. Dabei ist es tatsächlich egal, wer das Geschäft betreibt. Es sind einfach die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Eine optische und verkehrliche Verbesserung der Situation käme auch dem Betreiber sicherlich zugute.

Sehnlichst und schon lange hat unser Gemeinderat darauf gewartet, dass uns ein Juso aus Heidelberg per Leserbrief darüber belehrt, was die wirklichen Probleme der Stadt Sinsheim sind. Wir, die Mitglieder des Gemeinderats Sinsheim, und ich gehe davon aus, dass ich insoweit für alle spreche, auch für die, die dem Juso politisch noch näher stehen als ich, sind uns nicht zu schade, uns auch um Kleinigkeiten, für die Bürger der Stadt zu kümmern."