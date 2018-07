Gemmingen. (db) Das Freibad in Gemmingen hat trotz des bescheidenen Wetters einen glänzenden Saisonstart erlebt: 185 Badegäste zählte Bademeister Jürgen Krczal am Maifeiertag. 'Die Frühschwimmer kommen immer', meinte er zu diesem erfreulichen Auftakt. Die meisten von ihnen sind Stammgäste mit Jahreskarte. Bei kühleren Außentemperaturen locken 22 Grad Wassertemperatur die Gäste ins Becken. Deutlich geringer fielen die Besucherzahlen allerdings in den beiden Folgetagen aus. Der Sonntag lief trotz strahlenden Sonnenscheins zunächst zögerlich an. Dann aber breiteten die ersten Badegäste Matten und Handtücher auf der Liegewiese aus, um die Wärme der Sonne zu genießen. Tage zuvor wurde noch kräftig gearbeitet. Nun ist die neue Umkleide auf der Liegewiese fertig, neue Spielgeräte sind installiert und ein Beachvolleyballfeld bietet sportliche Betätigungsmöglichkeit. Das Gemminger Bad ist täglich von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags für Frühschwimmer bereits ab 6 Uhr. Foto: Brötzmann