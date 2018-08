Gemmingen. (isi) Einstimmig wurde jetzt das Ortsentwicklungskonzept für Stebbach vom Gemeinderat verabschiedet. Langfristig - also die nächsten zehn bis 20 Jahre - soll der Ortsteil umgestaltet werden. "Mit dem fertigen Werk können jetzt Zuschussanträge gestellt werden", freute sich Bürgermeister Timo Wolf, denn gerade rund um den Dorfplatz ist einiges geplant, das die Gemeinde jedoch nicht allein stemmen kann.

Um die Konzeption zu erstellen, waren die beauftragten Planer Thomas Sippel und Volker Heil mehrmals in Stebbach unterwegs und haben - wie berichtet - an zwei Abenden mit den Einwohnern diskutiert und Meinungen, Vorschläge und Anregungen notiert. All das wurde in das jetzt fertige Planwerk mit eingearbeitet. Fünf Handlungsfelder haben die Planer ausgearbeitet, um Stebbach für die Zukunft gut aufzustellen.

Schon einmal ist der Ort saniert worden, im Jahr 1961 wurde er ausgewählt, um Musterdorf der Dorfsanierung und damit zum Vorzeigebau des Bundes zu werden. "Die Folgen der damaligen Sanierungsphilosophie sind noch heute ablesbar", so Planer Sippel. Der seinerzeit angelegte Dorfplatz ist ein Zeugnis dieser Zeit. Inzwischen setze man auf Barrierefreiheit und auf eine großzügigere Bauart. Der Dorfplatz ist noch immer ein autofreier Kommunikationsraum für die Stebbacher und das solle er auch bleiben. Die Sitzgelegenheiten und der kleine Spielplatz sind in die Jahre gekommen, der einstige Brunnen sei zu einer Art Blumentrog geworden. Für die Umgestaltung des Platzes sei jedoch die Zukunft des Verwaltungsgebäudes entscheidend. Wichtig sei den Bürgern, dass auch in einem Neubau eine Verwaltungsstelle unterkomme. Die Schulstraße könnte durch eine "Aufpflasterung" in den Dorfplatz integriert werden. Die Architektur eines Neubaus sei eine Herausforderung, da das Gebäude zwei Vorderseiten haben müsste und im Erdgeschoss so nutzbar werden müsse, dass auch der Dorfplatz belebt werde. Wichtig sei, die bestehenden Pflanzen - auch rund um die Kirche - erheblich zurückzuschneiden und den Platz insgesamt barrierefrei auszubauen.

Auch der Dohlplatz bietet Möglichkeiten der Umgestaltung. Da sich aber viele Flächen in Privatbesitz befinden, müsse man zunächst in einen Dialog treten. Wichtig - da Ortsbildprägend - ist den Planern, den Stebbach wieder sichtbar zu machen, zumindest an den Stellen, wo er nicht verdohlt ist. Den südlichen Bachbereich westlich der Brücke in der Goethestraße etwa könnte ein Rückschnitt der Pflanzen nicht schaden. In der Scheffelstraße könne man einen Zugang zum Bach schaffen. Wichtig wäre eine Vernetzung der Sport- und Freizeitflächen sowie der Festhalle mit den angrenzenden Wohnflächen sowie dem Ortskern. Das heißt, der Fußweg sollte durch "grünordnerische Maßnahmen" aufgewertet werden.

Auch Wohnmobilstellplätze westlich der Turn- und Festhalle oder Fahrradständer sind laut Planer wünschenswert. Die spärlich beleuchteten Unterführungen unter der Bundesstraße wurde von der Bevölkerung in den Infoveranstaltungen ebenfalls angesprochen. Licht zu installieren und die Graffitis zu reduzieren hätte hier Vorrang. Die Betonwände könnten im Rahmen eines Jugendprojekts unter künstlerischer Leitung gestaltet werden, so eine Anregung. Ein großer Wunsch sei, eine verkehrsberuhigende Maßnahme auf der Hauptstraße - also Tempo 30 ähnlich dem, das in Gemmingen geschaffen wurde und darüber hinaus regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen - gerade in der Gefällestrecke.

Die Hauptstraße bietet zudem ein weiteres Handlungsfeld, denn Stebbach habe keinen einladenden Ortseingang aus Richtung Gemmingen. "Wir werden uns in den nächsten Monaten immer mal wieder im Gemeinderat mit einzelnen Maßnahmen beschäftigen", so Bürgermeister Timo Wolf.