Gemmingen. (guz) Weil sie die Nichte des bisherigen und wiedergewählten SPD-Gemeinderat Friedemann Günther ist, kann Nina Spampanato nicht ins Gremium einziehen. Paragraf 18 Absatz 1 der Gemeindeordnung verbietet, dass in kleineren Gemeinden (unter 10.000 Einwohner) amtierende Ratsmitglieder bis zum dritten Grad miteinander verwandt sind, weil sie dann befangen sein oder sich bei ihren Entscheidungen von Sonderinteressen leiten lassen könnten. Somit geht das Mandat an den Bewerber, der bei der Wahl mehr Stimmen auf sich vereinen konnte. Spampanato hat 373 Stimmen eingefahren und damit eigentlich den Sprung in den Gemminger Gemeinderat geschafft. Friedemann hat jedoch 980 Stimmen erhalten. Für die junge, nun letztlich verhinderte Kommunalpolitikerin, die erstmals kandidiert hatte, soll nun Dieter Sorg nachrücken, der bereits in den vergangenen fünf Jahren die Positionen der Sozialdemokraten im Gremium vertreten hat. Der Wahlausschuss hat den Hinderungsgrund (Paragraf 29 Gemeindeordnung) geprüft, letztlich muss der Gemeinderat den Sachverhalt aber noch in seiner konstituierenden Sitzung förmlich feststellen. Bis dahin gilt Nina Spampanato offiziell als gewählt.