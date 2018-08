Eine hohe Quote an privaten Maßnahmen: 46 Bürger, wie hier im ersten Bauabschnitt der Hauptstraße, haben das LSP für genutzt, um Haus und Hof zu modernisieren. Foto: Barth

Reichartshausen. (cba) 46 Hausbesitzer haben bislang das locker gemachte Geld vom Staat genutzt, um ihr Anwesen auf Vordermann zu bringen - oder werden dies noch realisieren. "Das ist eine sehr hohe Quote an privaten Maßnahmen", resümierte Bürgermeister Otto Eckert im Rahmen der Gemeinderatsitzung. "Doch jetzt müssen wir Stopp sagen", kündigte der Ortschef an. Das Projekt "Ortskernsanierung", mit dem die Gemeinde 2007 startete, wird daher vorerst auf die öffentlichen Maßnahmen reduziert.

Aufgrund fehlender Landesfinanzhilfe könne nun bis auf weiteres für private Modernisierungs- und Abbruchmaßnahmen kein Sanierungszuschuss mehr gewährt werden, hieß es in der Sitzung. In die energetische Sanierung und und den Rückbau schadhafter Bausubstanz der Bürger floss das Geld aus dem Landessanierungsprogramm und sei "recht großzügig für private Maßnahmen gehandhabt" worden. Rund 130 000 Euro schusterte die Gemeinde bis jetzt dazu.

"Das Landessanierungsprogramm ist jetzt jedoch ausgereizt", so Otto Eckert. Zudem: "Ernsthafte Anfragen" für private Sanierungsvorhaben lägen derzeit ohnehin nicht vor.

Einen Erhöhungsantrag wolle man stellen, die Gemeinde hoffe jetzt auf die die Verlängerung um zwei Jahre. "Bei uns ist mit dem Sanierungsprojekt viel Positives passiert", so der Bürgermeister. Gute Chance erhofft er sich daher auf Bewilligung einer Verlängerung.

Der Förderrahmen betrug 1,7 Millionen Euro, 40 Prozent davon hat die Gemeinde zu tragen, so beträgt der Gemeindeanteil rund 600 000 Euro.

Nach der Sanierung der Hauptstraße in zwei Bauabschnitten, die bereits durchfinanziert ist, hat die Gemeinde noch einen weiteren großen öffentlichen Brocken zu stemmen: Mit dem Geld, das noch im Topf ist, solle möglichst bis Ende 2015 die Sport- und Festhalle saniert und die bereits bewilligten privaten Maßnahmen bezahlt werden. Um die Hallensanierung ganz finanzieren zu können, müsse jedoch erst wieder Geld in die Kasse kommen und die Fördermittel aufgestockt werden.

Sollte dem Aufstockungsantrag, den die Gemeinde im Herbst stellen will, im kommenden Jahr entsprochen werden, könne auch für die sanierungswilligen Hausbesitzer in der Ortsmitte wieder grünes Licht gegeben werden. In Sachen Hallensanierung ist die Gemeinde derzeit noch im "Findungsprozess", wie Bürgermeister Eckert mitteilt. In einer der beiden Julisitzungen solle die Entwurfsplanung vorgestellt werden, danach ein Workshop mit den Vereinen - den Hallennutzern - stattfinden, die ihre Planungswünsche einbringen können.