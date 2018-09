Die Sinsheimer Tafel ist wieder reich bestückt. Doch eine Umstellung in der Versorgung von Asylbewerbern könnte mittelfristig zum Problem werden. Foto: Kegel

Sinsheim/Eppingen. (tk) Geld statt Essenspakete für Asylanten - diese von vielen Landratsämtern seit einigen Wochen praktizierte Änderung wirkt sich aus auf die Tafelläden und führt stellenweise zu einem Ansturm, dem das ehrenamtliche Personal nicht mehr gewachsen ist. Speziell in Sinsheim gab es Reibungsverluste.

Nach Tumulten im Neckargemünder Tafelladen musste kürzlich sogar die Polizei den Raufbolden Einhalt gebieten. Von einer "schwierigen Situation" spricht auch Peter Volz vom Sinsheimer Tafelverein, die man aber "allmählich in den Griff" bekomme.

Die Räume sind klein, das Sortiment vergleichsweise knapp, da bildeten sich schon bei den früher zwischen 50 und 60 Berechtigten Schlangen - kürzlich jedoch waren es schlagartig 30 bis 40 Kunden mehr, die dann auch im Besitz eines Berechtigungsscheins waren. Um den Ansturm zu kanalisieren, wurden Tafelausweise ausgestellt und eine Obergrenze bei 90 Kunden pro Einkaufstag festgelegt. Außerdem ist pro Tafelausweis nur ein einmaliger Einkauf pro Woche gestattet.

Den bislang aufgekommenen Mehrbedarf allein unter den Asylanten schätzt Volz allerdings schon auf 100 Personen. "Das schaffen wir nicht, auch rein kräftemäßig", vereinzelt sei es auch in Sinsheim zu Tumulten gekommen. Die Tafel-Belegschaft rekrutiert sich zu einem großen Teil aus Rentnern. Sinsheimer Senioren mit knapper Rente vermisst Peter Volz derweil unter den Tafel-Kunden. Die Scham beim Schlangestehen und Nummernziehen schätzt er als Grund dafür ein.

Generell ist das Tafel-Geschehen nicht ganz einfach: In den zweieinhalb Stunden Einkaufszeit immer dienstags und freitags, sind Beschwerden von Anwohnern an der Tagesordnung. Oft heiße es, wie Volz wiedergibt, die vermeintlich arme Kundschaft fahre mit "dicken Autos" vor. Dick ist dann auch das Fell, das sich die Mitarbeiter antrainiert haben: In diesem Fall ergehe der Ratschlag, "beim Jobcenter nachzufragen", wo die Berechtigung für den Tafel-Einkauf schließlich erfasst und geprüft werde.

Auch die Entsorgungskosten sind relativ hoch, die Müllgebühr liegt bei rund 1000 Euro im Jahr. Immerhin besteht vertraglich die Möglichkeit, die von den Discount-Märkten bereitgestellte abgelaufene Ware nicht abholen zu müssen, wenn die Qualität nicht stimme. "Im Großen und Ganzen sind wir ganz zufrieden", sagt Volz zu diesem Punkt.

Fast ein bisschen inselhaft wirkt hingegen die Situation in der Fachwerkstadt Eppingen: Dort hat das zuständige Landratsamt Heilbronn einen "Shop" auf dem Gelände der Asylunterkunft installiert; ein System, das - neben einer stärker dezentralisierten Unterbringung der Asylanten - offenbar funktioniert. "Bislang noch nicht damit konfrontiert" war man beim Träger der Eppinger Tafel, der Diakonie Heilbronn, mit der Umstellung von Essensrationen auf Geld.

Entsprechend anders und wohl auch unkritischer strukturiert wirkt das, was Tafelchefin Nevenka Pfeiffer über das örtliche Geschehen berichtet. "Ganz viele Rentner, Großfamilien, Geringverdiener, je zu einem Drittel deutsch, Spätaussiedler und multinational" sei die Kundschaft zusammengesetzt, darüber hinaus sei die "Armut überwiegend weiblich."

Zur Änderung kann Frau Pfeiffer nichts sagen - "noch nichts davon gehört" - lediglich drei Asylantenfamilien besuchten schon seit einiger Zeit den Laden in der Altstadt, offenbar problemlos. Man pflege zwischen Kunden und Personal ein "freundliches Miteinander", es seien Kleinkindern schon Fahrräder und Schülern Nachhilfestunden vermittelt worden.

Die Ansicht vieler Tafelläden, als billige Entsorgungsquelle der Discount-Riesen benutzt zu werden, weist Nevenka Pfeiffer aber nicht ganz von der Hand, "je nachdem, wie der Kontakt zur Fillialleitung ist." Neuerdings wirkten sich abendliche Abverkäufe abgelaufener Ware problematisch auf die Qualität der Tafelware aus. Da fände, hat Nevenka Pfeiffer beobachtet, "ein Tourismus statt von Leuten, die es als eine Art Sport betrachten, einen Joghurt für zehn Cent zu bekommen."