Sinsheim. (kel) Bereits jetzt stockt der Verkehr immer wieder auf der Autobahn zwischen den Ausfahrten Sinsheim-Süd und Sinsheim wegen der dortigen Baustelle. Aber was wird erst, wenn am Samstag dann noch in der Rhein-Neckar-Arena Fußball gespielt wird und einige tausend Zuschauer mit dem Auto an- und abreisen? Einem drohenden Verkehrskollaps will die Polizei mit einem geänderten Verkehrslenkungsplan vorbeugen.

Seit zehn Tagen ist auf der A6 zwischen in Höhe der Rastanalge Kraichgau in Fahrtrichtung Mannheim wegen Erneuerung der Fahrbahndecke, eine Baustelle eingerichtet. Der Verkehr wird im Baustellenbereich über zwei Fahrspuren mit eingeschränkter Spurbreite geleitet. Durch die Verengung der Fahrbahn von drei auf zwei Spuren kommt es bereits jetzt im täglichen Verkehrsablauf zu Beeinträchtigungen, die auch den auffahrenden Verkehr von der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Nord auf die A 6 in Richtung Mannheim betreffen.

Im Zusammenhang mit Spielen der Fußballbundesliga in der Rhein-Neckar-Arena, insbesondere auch im Hinblick auf das Bundesligaspiel TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 am kommenden Samstagnachmittag dürfte es in der Abfahrtsphase zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Um die Stauungen und Behinderungen nach dem Spiel in einem vertretbaren zeitlichen Rahmen zu halten, wird der Verkehr von den Parkplätzen rund um die Rhein-Neckar-Arena über alternative Abfahrtsrouten gelenkt, wie der Heidelberger Polizeisprecher Norbert Schätzle erläuterte.

Die Planungen sehen im Einzelnen folgende Maßnahmen vor:

> Zweispurige Ausleitung aus den Parkplätzen P 1 bis 9 über die Dietmar-Hopp-Straße zur Anschlussstelle Sinsheim-Süd und dann A6 Richtung Mannheim und Heilbronn. Bei Sperrung der Auffahrt in Richtung Mannheim Umleitung an der A6 Sinsheim-Süd in Richtung Heilbronn. Die Autofahrer sollen dann an der Anschlussstelle Steinsfurt wenden und in Richtung Mannheim weiterfahren.

> Von den Parkplätzen P 10 und P 11 wird über die Dietmar-Hopp-Straße zur L 550 zwischen Sinsheim und Weiler ausgeleitet. Von dort kann über die Tank- und Rastanlage Kraichgau-Nord zur A 6 aufgefahren werden. Eine Beschleunigung erfolgt bei Bedarf durch die Innenstadt Sinsheim über die B 292 zur Anschlussstelle Sinsheim.

> Eine zusätzliche Ausfahrt besteht auf den Parkplätzen P 9 und P 10. Über diese Ausfahrt kann man zur Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd und weiter zur A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn gelangen. In diese Richtung besteht dann eine Wendemöglichkeit an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt.

Die Fahrbahnerneuerung auf der A 6 in Richtung Mannheim soll am 23. Okto-ber abgeschlossen sein. Der veränderte Verkehrslenkungsplan wird deshalb auch das Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen am Freitag, 18. Oktober, 20.30 Uhr, betreffen.

Im Anbetracht des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens im Zusam-menhang mit den beiden Spielen der 1. Fußballbundesliga zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Schalke 04 sowie der TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen empfiehlt die Polizei den Zuschauern aus der Metropolregion dringend, soweit wie möglich auf die Anfahrt mit dem Auto zu verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel insbesondere die Bahn umzusteigen.