Sinsheim/Meckesheim-Mönchzell. (cba) Zwei eingeschlagene Schädel, zahlreiche Schürfwunden und konkrete Lebensgefahr sind die schockierende Bilanz einer Geburtstagsfeier im Kraichgau, die ein Jahr zurückliegt. Dass dabei nicht noch Schlimmeres geschah, ist wohl dem Einschreiten eines Nachbarn, ebenfalls Gast der Feier, zu verdanken, der den Täter mit einem Backstein auf den Kopf schlug und ihn damit unschädlich machte. Bilanz der Prozessverhandlung im Sinsheimer Amtsgericht: Das Verfahren wurde eingestellt.

Was war geschehen? Eine zuvor feucht-fröhliche Geburtstagsfeier im September 2014, bei der reichlich Wodka und vor allem Absinth geflossen war, eskalierte urplötzlich und offenbar aus heiterem Himmel. Der Mann und der Bruder der Jubilarin (beide gebürtige Polen) waren plötzlich in der kleinen Küche in einen heftigen, erst verbalen Streit verwickelt, der schnell handgreiflich wurde und bedrohliche Ausmaße annahm. Erst flogen Fäuste, Bierflaschen und Stühle, bis die Kontrahenten sich schließlich im Hof weiterprügelten und herumliegende Pflastersteine zu Waffen wurden.

Die Anklage lautete: Gefährliche Körperverletzung. Auf dem Anklagestuhl saß nun der Bruder der Jubilarin, der offenbar - laut Zeugenaussage - mit einem Stein brutal auf den Kopf ihres Mannes einschlug. Derart aufgebracht war der Täter, weil sein Schwager offenbar am gleichen Abend ein Techtelmechtel mit seiner Freundin gehabt hatte. Der Richter sollte am Ende sagen: "Seine Aggressionen sind nachvollziehbar".

Er stand an diesem Abend unter starkem Alkoholeinfluss, was sich ebenfalls entlastend auf das Urteil auswirkte. Wenngleich der Richter zunächst damit haderte, ob ihm gar Tötungsabsichten zur Last gelegt werden müssten, weil er offenbar mehrfach brutalst und mit Pflasterstein bewaffnet auf sein Opfer eingeprügelt hatte.

Der Angeklagte, der seit 2012 in Deutschland arbeitet und seinen Beruf als Bäcker in einem mittelständischen Betrieb ausübt, gab an, normalerweise keinen Alkohol zu trinken und bezeichnet den Vorfall, der sich nach seiner Nachtschicht abgespielt habe, als "einmalige Sache". Die Milde des Gerichts lag offenbar auch in der Tatsache begründet, dass er den größten Schaden davon getragen hatte. Denn den Angriff auf seinen Schwager bezahlte er unter anderem mit einem Bruch seines Schläfenbeins sowie inneren Kopfverletzungen, er schwebte kurzzeitig gar in Lebensgefahr.

Die Attacken auf den Schwager verliefen für diesen aber noch glimpflich, doch auch dessen Kopf musste genäht werden.

Bleibende Folgen auf die Gesundheit der beiden und den Familienfrieden hat der Vorfall - von einer Zeugin als "Albtraum" bezeichnet - allem Anschein nach nicht. Der Schwager des Angeklagten gab an, "kein Problem" mit diesem zu haben und bezeichnet seine sexuellen Handlungen mit dessen Freundin als einmaligen Fehler. Jene Freundin aber, um die sich die beiden prügelten, war trotz Einladung nicht anwesend. Sie sei wieder zurück nach Polen gereist, und der Angeklagte habe keinen Kontakt mehr zu ihr, hieß es.

Zunächst angeklagt in der Sache war zudem der Nachbar des Opfers gewesen: Denn dieser hatte - als Dritter im Bunde der Schlägerei - den Pflasterstein auf dem Kopf des Angeklagten zerbrochen und der Prügelei damit ein Ende gesetzt. Er war es auch, der zuvor den Notruf betätigt hatte.

Das Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte.