Von Berthold Jürriens

Neidenstein. "Familienstrukturen und Generationenbeziehungen ändern sich, die Gesellschaft altert. Was früher im nachbarschaftlichen und oft großfamiliären Zusammenhalt geleistet wurde, benötigt heutzutage generationenübergreifende Strukturen." Das sind keine Feststellungen eines Politikers, sondern dahinter verbirgt sich die Grundidee von vier Frauen, die mitten im Leben stehen, berufstätig sind oder waren, und sich seit Februar dem "Generationenprojekt Neidenstein" intensiv widmen. Die Nähe zu Angehörigen sei aus beruflichen oder privaten Gründen oft eingeschränkt oder es mangele einfach an Zeit, um die gewünschte Aufmerksamkeit oder Unterstützung zu gewährleisten, wissen die Frauen aus eigener Erfahrung. Die Folgen: immer mehr alleinlebende ältere Menschen, beruflich überlastete Mütter und Väter oder Kinder und Jugendliche, die wenig Kontakt zu älteren Menschen haben.

"Das Projekt möchte eine kostengünstige und zuverlässige Hilfe der besonderen Art anbieten, bei der sich Jung und Alt gegenseitig unterstützen und gleich-zeitig den Zusammenhalt im Ort stärken", erklärt Monika Grab. Neben Ilse Haas, Alexandra Hohneder und Dagmar Kreß ist sie einer der "Motoren", die nicht nur vom demografischen Wandel spricht, sondern gegen die möglichen Folgen aktiv werden möchte. Das soll in Form des noch zu gründenden Vereins "Generationenprojekt Neidenstein" geschehen, in dem Hilfesuchende und engagierte Helfer jeglichen Alters Mitglied werden können. "Die Mitglieder bieten ihre Hilfe an, die andere Vereinsmitglieder als Suchanfrage in Auftrag gegeben haben und dann nutzen können. Von der Begleitung zum Arzt, der Einkaufshilfe und Unterstützung rund um Haus und Garten bis hin zur Betreuung von Kindern, kleine technische und handwerkliche Hilfen oder Hausbesuche zum Reden oder Vorlesen", zählt Hohneder mögliche Angebote auf.

Doch das sei nicht alles, denn der oder die Hilfegebende erhält ein Entgelt in Form von Geld aus den Mitgliedsbeiträgen oder ein Zeitguthaben für seine Leistung. "Diese Zeitpunkte kann er dann selbst einlösen, wenn er Hilfe braucht. Aber er kann auch das Geld oder dieses Zeitguthaben ansparen für später", erläutert Grab. Mit ein Grund, dass dieses Projekt für Jung und Alt geeignet sei. Der 15-Jährige, der bei der älteren Dame den Rasen mähe, könne entweder sich etwas dazu verdienen, sich Nachhilfe in Englisch beim 20-jährigen Studenten holen oder eben diese Zeit ansparen, um sich so später - bei eigener Hilfsbedürftigkeit - Leistungen zu sichern.

Diese Verzahnung der Generationen sei ein wichtiger Bestandteil, der auch die Nachhaltigkeit dieses Projekts garantiere, meinen Grab und Hohneder. "Gleichzeitig können dabei brachliegende Fähigkeiten einzelner Bürger genutzt werden und es werden Strukturen geschaffen, die einen Brückenschlag zwischen den Generationen fördert." Der Verein sei dabei die zentrale Organisationsstelle, bei der alles zusammenläuft. "Versicherungen, Verträge, Vernetzung mit anderen Vereinen und Institutionen, bargeldloser Zahlungsverkehr und Terminkoordination - das ist viel Verwaltungsarbeit, auf die wir uns aber freuen, denn wir glauben, dass diese Form des Zusammenspiels von bürgerschaftlichen Engagement Zukunft hat, bei dem der Zusammenhalt und die Unterstützungsstruktur zwischen den Generationen mit einem solchen Projekt gefestigt wird." Wichtig sei für die vier Frauen, dass der Verein keine Konkurrenz zu den professionellen Pflegdiensten sein wird. "Auch andere Dienstleister, die Garten - oder Hausmeisterarbeiten anbieten, sollen keinen Nachteil durch unsere Vereinsarbeit bekommen."

Vorbild ist übrigens die erfolgreiche "Seniorengenossenschaft Riedlingen", die bereits in den 90ern vom Vorsitzenden Josef Martin ins Leben gerufen worden ist, 2004 den Zukunftspreis des IZT - Institut für Zukunftsstudien und Technologie-bewertung in Berlin erhielt und als Modellprojekt gilt. Martin wird am Mittwoch, 30. Oktober, 19 Uhr, im Rahmen einer Infoveranstaltung zum Neidensteiner Projekt und zur Vereinsgründung von seinen persönlichen Erfahrungen im Foyer der Von-Venningen-Halle berichten.