Holzstöße, wie dieser am westlichen Ortsausgang, werden in Ittlingen künftig ebenso wenig geduldet wie Gartengrundstücke, auf denen mehr als eine Hütte steht. Einige ungenehmigte Bauten müssen nun abgerissen werden. Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Ittlingen. Der ganz große Hammer bleibt zumindest beim Thema Holz vorerst in der Schublade. Die aber steht seit Mittwoch sperrangelweit offen, damit ihn jeder sehen kann. Der Gemeinderat hat sich auf seiner jüngsten Sitzung dafür entschieden, schon mal die Instrumente zu zeigen - den Bürgern, die sich nicht an die Bauvorschriften halten und, zum Teil durchaus wider besseres Wissen, dort ihre Hütten bauen oder Holzstöße aufsetzen, wo es ihnen gerade passt.

Die Gemeinde fordert nun von einigen Eigentümern den "Rückbau" - also den Abriss der Hütten - und will notfalls auch das Baurechtsamt in Eppingen einschalten. Größere Holzlagerungen sollen nach einer Übergangszeit nur noch auf einem großen Sammelplatz erlaubt sein, den die Gemeinde stellt. Wo dieser liegen soll, ist allerdings noch offen.

Mitarbeiter des Eppinger Baurechtsamtes hatten sich in den vergangenen Wochen bereits mehrere Bausünden in Ittlingen angeschaut und auch die Ittlinger Gemeinderäte selbst hatten sich bei einer Fahrradtour ein Bild von den ungenehmigten Hütten und Holzstößen gemacht. Jetzt waren diese "baurechtlichen Problemlagen" Thema im Gemeinderat.

Und der hat sich einstimmig für eine klare Linie ausgesprochen: Der Wildwuchs an Gartenhäuschen und Gewächshäusern, beispielsweise am Ortsausgang Richtung Hilsbach, wird nicht mehr geduldet. Notfalls wird das Baurecht bemüht, laut dem auf einem Grundstück genau eine bauliche Nebenanlage mit einem umbauten Raum von maximal 20 Kubikmetern stehen darf. Alles andere muss weg. Stehen auf einem Grundstück mehrere Hütten, kann der Besitzer selbst eine auswählen, die stehen bleiben darf. Was im Innenbereich stehen bleiben darf, sind allerdings Gewächshäuser, Beete und Zäune.

Im Außenbereich ist es genau umgekehrt. Dort sind Gewächshäuser und Zäune generell verboten und müssen weichen. Da bei einigen Gebäuden die Grenze zwischen Gewächshaus und Hütte recht unscharf ist, soll im Zweifelsfall das Baurechtsamt entscheiden. "Wir waren seither nicht kleinlich", betonte Bürgermeister Achim Heck, "aber das ist ausgenutzt worden." Für ihn ist manches, was da auf Ittlinger Grundstücken steht "kein Gartenhäuschen, sondern wilde Bebauung." Auch aus gestalterischen Gründen, so Helmut Pitz, wolle man das nicht mehr haben. Der einhellige Beschluss: Jetzt werden die Möglichkeiten des Baurechts ausgeschöpft. Über Zäune im Außenbereich soll auf Antrag entschieden werden.

Beim Thema Holzlagerung wählte der Gemeinderat dagegen einen Kompromiss. Rechtlich gesehen darf im Außenbereich ohne Genehmigung kein Holz gelagert werden. In einigen Gemeinden wird die Lagerung allerdings bis zu einer festgelegten Größenordnung geduldet. Weil die Zahl der Bürger, die mit Holz heizen, in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist und diese auf Lagerflächen angewiesen sind, will Ittlingen dafür nun einen zentralen Platz einrichten, der gut zu erreichen ist und wohl in Nähe des Waldes liegen wird. Dort soll das Brennholz auch gesägt und gespaltet werden.

Nach einer Übergangsfrist von zwei Wintern muss das wild gestapelte Holz entweder verheizt sein oder umgesetzt werden. Außerdem kann auf jedem Hausgrundstück Holz mit maximal 25 Kubikmeter Volumen gelagert werden. Das gilt auch für einen Betrieb, der in großen Mengen Holz aufgesetzt hat und dieses verkauft. Heck will mit den betroffenen Bürgern demnächst Gespräche führen.