Sinsheim-Steinsfurt. (ri) Die Steinsfurter Dorfsanierung geht in eine neue Runde. Wie Oberbürgermeister Jörg Albrecht bei der vom CDU-Ortsverband initiierten Ortsbegehung bekannt gab, wurde jetzt beim Regierungspräsidium Karlsruhe erneut der Antrag auf Aufnahme des größten Sinsheimer Stadtteils in das Landessanierungsprogramm gestellt. Er sagte zu, mit den verantwortlichen Stellen in Verhandlungen zu treten, um das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Nach regulärem Fahrplan könne in fünf Jahren mit ersten sichtbaren Sanierungsschritten im Ortsbild gerechnet werden.

An das Baugebiet Hettenberg II, ein weiterer Dauerbrenner der Steinsfurt Kommunalentwicklung, scheint nach den jahrelangen Vertröstungen seitens der Stadtverwaltung ein "Knopf dranzukommen". OB Albrecht gab bekannt, dass der Gemeinderat noch in diesem Jahr den Bebauungsplan behandeln werde.

Bedingung für den Aufstellungsbeschluss sei jedoch, dass "deutlich über 50 Prozent der Fläche in das Eigentum der Stadt gelangen", schränkte Albrecht ein. Derzeit liege der Anteil der Stadt bei knapp über 20 Prozent. Die Veräußerungen städtischer Bauplätze an Bauwillige werde an eine Baupflicht innerhalb einer bestimmten Frist gebunden. "Durch diese Vorgabe solle sichergestellt werden, dass die Bebauung von Hettenberg II zügig und möglichst lückenlos erfolgt", erläuterte der Oberbürgermeister. Ortsvorsteherin Ursula Brenner und ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden mit den privaten Grundstückseigentümern in den nächsten Wochen Gespräche über deren Nutzungsabsicht bzw. Verkaufsbereitschaft führen.

Bei der "Schule am Giebel" sorgt die Zukunft der Sporthalle für Diskussionsstoff. Bisher ist geplant, den alten Baukörper, der die Schulturnhalle und das stillgelegte Hallenbad umfasst, abzureißen und eine neue Sporthalle zu errichten. CDU-Vorsitzender Hans-Peter Riedlberger befürchtet, dass dieses ehrgeizige Vorhaben über Jahre hinweg "nur diskutiert, aber nicht realisiert" werde, weil es für die klamme Stadtkasse zu teuer sei und weil die Standortfrage einer künftigen Gemeinschaftsschule für die Große Kreisstadt noch offen sei. "Allein der Abbruch würde nach Expertenschätzungen zwischen 200 000 und 300 000 Euro kosten", gab Riedlberger zu bedenken. Notwendig sei eine schnelle und bezahlbare Lösung, also Modernisierung des Gebäudes und Umbau des Hallenbads zu einer Sporthalle.

OB Albrecht bestätigte, dass die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule für Sinsheim auf der Tagesordnung stehe. Sie werde zeitnah diskutiert und entschieden. Ortsvorsteherin Brenner und die Vorsitzende des Elternbeirats der Schule am Giebel, Angela Stahl, appellierten an die Verantwortlichen, alles für die Stärkung und Sicherung des Schulstandorts Steinsfurt zu tun.

Auch die Neugestaltung des Ansbachparks soll jetzt mit konkreten Maßnahmen in Angriff genommen werden, sagte Ortsvorsteherin Brenner. Nachdem mehrfache Aufrufe des Ortschaftsrats zur Bürgerbeteiligung ungehört geblieben seien, habe der Ortschaftsrat jetzt beschlossen, bei der Erarbeitung der Konzeption Experten, eventuell Studenten, einzubeziehen. Diesen würden Eckpunkte in die Hand gegeben, die bei der Konzeption zu berücksichtigen seien.