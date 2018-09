Warten auf die Medikamentenausgabe durch die Notdienstklappe: Auch an der Neckarbischofsheimer Stadtapotheke wurde wie an allen anderen Apotheken im nördlichen Kraichgau gestern demonstrativ der 'Warnstreik' ausgerufen. Foto: Keller

Epfenbach/Helmstadt-Bargen. (kel) "Es wird niemand heimgeschickt", versichert Eva Molitor von der Neckarbischofsheimer Stadt-Apotheke. "Die Versorgung ist nicht gefährdet, vielleicht etwas verlangsamt", erklärt ihr Kollege Bernd Haase von der Helmstadter Raban-Apotheke. Aber was nicht ist, kann noch kommen: Mit dem gestrigen Warnstreik, an dem sich die Apotheken des nördlichen Kraichgaus flächendeckend beteiligten, soll zunächst "ein Zeichen gesetzt werden", so Eva Molitor. Eine Verschärfung des Konflikts um die seit acht Jahren unveränderten Honorare ist allerdings nicht ausgeschlossen. Nicht nur Willi Saier, Chef der Epfenbacher Schildwach-Apotheke, ist auf Politik und Krankenkassen nicht gut zu sprechen: "Wir haben die Schnauze voll". Bei vielen Apotheken, so schwant dem Pharmazeuten, gehe es mittelfristig um die blanke Existenz. Die ständig steigenden Kosten seien einfach nicht mehr aufzufangen. "Wenn es so weiter geht, werden viele Apotheken einfach verschwinden", prophezeit Bernd Haase. Ein Trend ist bereits zu erkennen: Bundesweit schließt derzeit nach Angaben des Apothekenverbands statistisch eine Apotheke pro Tag.

Der Protest richtet sich in erster Linie gegen die aus Apothekersicht "ungerechte Honorierung". Seit 2004 gibt es für die Abgabe eines Arzneimittels ein Fixhonorar von 8,10 Euro plus drei Prozent des Einkaufspreises des Arzneimittels. Davon wird allerdings von den gesetzlichen Krankenkassen wieder ein Zwangsrabatt von 2,05 Euro abgezogen. Willi Saier würde am liebsten den Kassenrabatt kippen: "Dieser Schritt würde die Medikamente nicht verteuern, und die Kassen könnten es locker verkraften". Denn während die Apotheken mit sinkenden Gewinnmargen kämpfen, horten die Krankenkasse die Milliarden. Eine Honorarerhöhung um drei Prozent, wie sie von den Kassen und der Bundesregierung angeboten wurde, reiche jedenfalls nicht: Allein die Tariflöhne seien in der Branche seit 2004 um 18 Prozent gestiegen. Daneben vermissen die Apotheker, so wurde gegenüber der RNZ deutlich gemacht, eine Wertschätzung durch Krankenkasse und Politik. Die Arbeit sei vielschichtig und erfordere hohen Einsatz für Qualität und Beratung. Bei diesem Aktionstag gehe es daher auch darum, "den Wert einer Apotheke darzustellen".

Die Kundschaft, die gestern neben dem Aeskulapstab auf ihre Medikamente wartete, nahm den Warnstreik offenbar mit Geduld hin. Auf Flugblättern wurde vielerorts erklärt, um was es geht: "Die flächendeckende Arzneimittelversorgung der Bevölkerung ist ein wichtiger Auftrag, der in Deutschland längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und wie das mit selbstverständlichen Dingen so ist, werden sie früher oder später weniger wertgeschätzt - und womöglich nicht mehr ausreichend honoriert. Und genau das ist das Problem vieler Apotheker."