Frank Krause packt die neue 'Ausrüstung' an der neuen zweiten Theke aus.

Frank Krause packt die neue 'Ausrüstung' an der neuen zweiten Theke aus.

Sinsheim. (cba) Aufgehübscht, modernisiert und eleganter ist nun alles, die Optik, die Organisation und die Präsentation: Die Betreiber des Citydomes haben auch in diesem Jahr tief in die Tasche gegriffen, um das Kino zu perfektionieren und im harten Wettkampf der Unterhaltungsindustrie sowie mit mächtigen Kinogiganten, die den Markt mehr und mehr beherrschen, weiterhin einen stabilen Stand zu haben.

Seit Jahren schon verändert die deutsche Kinowirtschaft ihre Gestalt. In Zeiten von illegalen Downloads aus dem Internet und günstigen Heimkino-Ausrüstungen scheint das gute alte Lichtspieltheater sein Alleinstellungsmerkmal zu verlieren. Unterhaltung ist heute schnell und einfach zu haben, da müssen viele Kinos nachrüsten, um mithalten zu können. Auch die Citydome-Betreiber wollen mitziehen, statt unterzugehen und stecken seit vier Jahren viel Geld in die Modernisierung und Digitalisierung. 13 Jahre alt war auch das Kassensystem inzwischen, jetzt musste ein Neues her. Nun können die Eintrittskarten schon über den virtuellen Weg geordert werden. Das macht es für die Mitarbeiter einfacher und verlässlicher. "Das Prinzip der Reservierung und der Bestellung ist jetzt wesentlich eleganter", freut sich Theaterleiter Hansdieter Gehres.

Während bislang eine weitgehende anonyme Reservierung möglich war, sind nun Name und auch E-Mail-Adresse erforderlich, um den Kunden zu verifizieren. Für seine Bestellung wird diesem künftig eine Pin zugesandt. Auch kaufen kann er die Tickets nun schon im Internet, dies war bisher nicht möglich. Mit Kundenkarte soll's noch einfacher gehen.

Die Kunden dürfen sich auch auf einen schnelleren und reibungsloseren Einlass freuen. Vor allem bei stark frequentierten Filmen und zu den Hauptbesuchszeiten am Wochenende hoffen sich Betreiber und Mitarbeiter durch das neue System effizienteres Arbeiten und auch mehr Platz an Kasse und Theke beim großen Ansturm. Denn jetzt wurde eine zweite Kassen installiert, die die Hauptkasse entlasten soll.

Ein Woche lang schufteten die Handwerker im nun neu durchgestylten Foyer. Seit letztem Freitag laufen wieder Filme. "Jetzt sind wir technisch auf dem neusten Stand", so der Theaterleiter zufrieden. Pfiffig wirkt zudem die beleuchtete Arbeitsplatte mit Edelstahlblende, darüber die Infoanzeigen und Trailer auf Flachbildschirmen.

Rund 100 000 Euro haben die Kinobetreiber dieses Jahr in die Attraktivitätssteigerung investiert. Ein Zeichen sei dies, so Geschäftsführer Alfred Speiser, langfristig zu planen für den Standort Sinsheim.

Fest steht: Vom Kinosterben ist vor allem der ländliche Raum betroffen. Die neue Herausforderung - die teure Digitalisierung - hat das Citydome nun gemeistert. Für gute Unterhaltung soll auch weiterhin gesorgt werden. Geplant ist außerdem, in der Sommersaison Ende August wieder mit dem Open-Air-Kino weitere Höhepunkte zu setzen. Mehr Infos dazu folgen.