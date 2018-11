Spektakulär: Die Musical-Revue, die am 7. März in Sinsheim gastiert, hat es in sich. Nicht nur für das Ohr, auch für das Auge wird einiges geboten. Foto: Privat

Sinsheim. (q) Nicht nur im Herbst, wenn in der Kraichgau-Metropole die Kulturtage anstehen, sind sehenswerte und spektakuläre Veranstaltungen zu erwarten. Auch der Frühling hat in Sinsheim seine kulturellen Sahnestückchen zu bieten. Von Anfang März bis Ende April wird wieder eine bunte Palette an Veranstaltungen geboten. Von Volkstheater und Musical bis zu klassischer Musik ist für die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen etwas dabei.

Für alle Freunde des Musicals präsentiert "Musical StarNights" die Höhepunkte aus den derzeit beliebtesten Musicals in einer faszinierenden Show. Am Donnerstag, 7. März, sind die Musical StarNights um 20 Uhr in der Stadthalle zu erleben. Diese aufwendig inszenierte Show zeigt über 250 farbenprächtige Kostüme, ein virtuoses Live-Orchester, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen nehmen die Zuschauer mit zu den beeindruckendsten Momenten aus über 50 Jahren Musical-Geschichte.

Von "Cats" über "Phantom der Oper" und "König der Löwen" bis "Dirty Dancing" - die spektakuläre Show präsentiert die bekanntesten und erfolgreichsten Hits aus den großen Musical-Highlights. Charmant verknüpft wird die musikalische Reise mit amüsanten und interessanten Anekdoten und Hintergrundinformationen. Wer große Emotionen liebt, wer Ohrwürmer gleich im Dutzend braucht, der sollte sich diese Show nicht entgehen lassen.

Mit einem stimmgewaltigen und perfekten Crossover aus Oper, Operette und Pop-Klassik begeistern "The 12 Tenors" immer wieder das Publikum. Am Dienstag, 26. März, ist dieser musikalische Leckerbissen um 20 Uhr in der Stadthalle zu erleben. In den vergangenen Jahren ersangen sich "The 12 Tenors" vor allem in China, Japan und Deutschland einen hervorragenden Ruf. Sie kennen nur ein Ziel: ihr Publikum anzustecken mit ihrer mitreißenden Leidenschaft für Musik.

Doch die Tenöre können noch mehr. Sie können spektakulär tanzen, charmant moderieren und treffsicher zwischen den Stilen wechseln und sie sehen dazu noch umwerfend aus.

Nach dem Erfolg der Boulevardkomödie "Geld, Gift und Hormone" ist Steiner's Theaterstadl im Frühjahr mit der bayerischen Krimikomödie "Dumm gelaufen" auf Tour. Am Freitag, 12. April, kommt das Ensemble unter der Leitung von Gerda Steiner um 19.30 Uhr in die Stadthalle. Steiner's Theaterstadl feiert sein 30-jähriges Bestehen und gleichzeitig kann Intendantin Gerda Steiner auf 45 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken.

Karten für diese Veranstaltungen gibt es im Pressehaus der Rhein Neckar Zeitung im Erdgeschoss in der Bahnhofstraße, im Bürgerbüro Sinsheim, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und iunter www.provinztour.de. Ticket-Hotline: 0 71 39/5 47.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter 07139/547 oder info@provinztour erhältlich.