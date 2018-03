Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Sie ist lecker und saftig, eine süße Frucht und eine Vitaminbombe obendrein. Historischen Landmaschinen ist es zu verdanken, dass derzeit die Region mit knackigen Erbsen versorgt wird. Achim Mattern ist zwar Landwirt, aber auch Technik-Freak, und er weiß, wie er die Erbsendreschmaschine wieder fit bekommt, wenn mal was nicht funktioniert. Die Ernte läuft jetzt wieder auf Hochtouren im Wasserschloss: Jeden Morgen und Abend stehen die Kunden mit Eimern an, um sich in großem Stil einzudecken.

Das begehrte Gemüse kommt direkt vom Acker, frisch aus der Schote, bereits gewaschen und fertig für den Kochtopf. Rund 250 Kunden nutzen die drei Wochen Erntezeit, um den Jahresvorrat zu sichern und einzufrieren. Eine frühe und eine späte Sorte garantiert diese Zeitspanne, "so dass jeder was abbekommt, auch wenn Urlaubszeit dazwischen liegt", so Mattern. Großkunden wie Bassermann und Iglu belieferte das Hofgut Wasserschloss einst. Heute kommt nur noch der Endverbraucher mit seinen Behältern vorbei, wenige Minuten nachdem die Dreschmaschine übers Feld tuckerte.

Die ganze Familie Mattern ist im Einsatz bei der Ernte. Vater Arthur Mattern hilft auch noch mit, Ehefrau Lucia nimmt per Telefon die Vorbestellungen entgegen und ruft die Kunden wieder zurück, wenn die Frucht dann reif ist. Selbst der jüngste Spross ist im Einsatz: Der vierjährige Simon scheint ebenfalls großen Gefallen an der grünen Frucht gefunden zu haben und schaufelt fleißig aus der Wanne.

Seit Generationen baut man hier die beliebten Erbsen an, inzwischen weit und breit im ganzen Rhein-Neckar-Kreis als einziger Hof überhaupt. "Denn die Landwirte haben heute die aufwändige Technik nicht mehr", so Achim Mattern. Seine 40 Jahre alte Dreschmaschine hat er gebraucht gekauft. "Und wenn mal was kaputt ist, kann ich es selbst reparieren, weil das noch eine grundsolide Technik ist, ohne komplizierte Computersteuerung".

Zwei Hektar Ackerfläche baut Achim Mattern jedes Jahr an. Er erntet jeden Tag nur so viel, wie vorbestellt ist. Nicht ganz aufs Kilo genau, aber doch fast. Denn die empfindlichen Früchte müssen schnell verarbeitet werden, damit sie nicht verderben.

Drei Wochen lang sind die Matterns mit Tausenden Kilo Erbsen beschäftigt. Ob sich all das eigentlich lohnt, fragte die RNZ. "Wenn man den Aufwand rechnet, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, aber wir machen es gern, und so lange sich die Kunden so sehr über das frische Gemüse freuen, bauen wir weiter an!" so Achim Mattern. Auch einige Hofläden werden beliefert: Schmutz in Sinsheim, Kern in Angelbachtal, Stern in Mauer, Mampell in Heidelberg-Grenzhof, und Spieß in Heidelberg-Neurott.

So klein die Frucht auch ist: Sie hat es in sich. Sie senkt das Cholesterin, stärkt durch ihren hohen Vitamin-C-Gehalt das Immunsystem und wirkt sogar als Krebsblockade, denn ihre Inhaltsstoffe sammeln im Körper krebserregende Materialen. Außerdem enthält sie viele Ballaststoffe. Und: Sie schmeckt.

Info: Bis 10. Juli wird noch geerntet. Vorbestellen kann man bei Familie Mattern unter 07263/5874.