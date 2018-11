Von Christiane Barth

Sinsheim. Das Minishetty und die rassige Warmblutstute, langbeinige, nervöse Springpferde und die Kaltblüter mit ruhigem Gemüt: Der Fohlenmarkt ist nicht nur bunter Basar und Rummelplatz, sondern auch ein Tummelplatz für Ross und Reiter. Bruno Nüßle ist mit seinen vier Shetlandponys aus Herrenberg angereist, alle vier wurden mit Siegerschleifen geschmückt.

Die Minipferde mit den quadratischem Maul, großen Nüstern und kleinen Ohren auf kräftigem Hals können nur von Kindern geritten werden. Ob’s am Pferdemüsli liegt, dass das Quartett vom Züchter aus Herrenberg so gut abschnitt?

Erster Turniertag beim Sinsheimer Fohlenmarkt

Bei den Kaltblütern war "Rubin" von Roland Bäuerle aus Neuler-Schwenningen die Schönste, bei den Warmblütern "Quando Quando" von Sabine Sickmüller aus Forst, bei den Kleinpferden schickte Katja Paschke aus Schwieberdingen die Siegerstute auf den Platz.

Eröffnung des 103. Sinsheimer Fohlenmarktes

Das Teilnehmerfeld hatte mitunter weite Strecken hinter sich, auch aus dem Stuttgarter Raum wurden die glänzend gestriegelten Pferde, insgesamt 54 Stuten, angefahren, darunter aber auch aus Sinsheimer Ställen.

Roland Wirsching, Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Rhein-Neckar, der bei der Prämierung richtete, beim Lokaltag der Amateure mehr am Rande fungierte, weiß: "Die Stuten werden schnell vom Platz geführt, sobald der Parcours aufgebaut wird".

Dann nämlich wird es etwas lauter: Die Zuchtstutenprämierung als Schaulaufen für Pferde war auch das Warmlaufen fürs anschließende Turnier, das zeitlich eine gute Stunde vorgezogen wurde.

Zum Fohlenmarkt gehören seit ein paar Jahren die Pferde wieder dazu. Zum Start sprangen gestern zum ersten Mal Amateurreiter. Ab heute geht es in den höheren Klassen weiter. Das Programm sieht folgenden Ablauf vor: Am heutigen Freitag finden die Turniere der Klassen A** und L sowie Springen der Klassen L, M* und S* von 9.30 bis 19 Uhr statt, die Endrunde Springen der Klasse S* der Volksbank Kraichgau beginnt um circa 18 Uhr. Am morgigen Samstag werden das Springreitturnier für Springpferde der Klasse L sowie Springen der Klassen M, M* und M** sowie S* von 8 bis 19 Uhr ausgerichtet. Gegen 18 Uhr beginnt die Endrunde im Springen der Klasse S** der Stadt Sinsheim. Am Sonntag, 28. Mai, 8.30 bis 18 Uhr, findet das Springreitturnier Springen der Klasse M** als "Mittlere und Amateur Tour" statt sowie die Springprüfung der Klasse S* und das Springen der Klasse S**. Um circa 16 Uhr beginnt die Endrunde im Springen der Klasse S** der Sparkasse Kraichgau.

150 Starts bei Ein-Sterne-A-, Zwei-Sterne-A- und einem L-Springen: "Die Reiter wollten nicht im Dunkeln über die Hindernisse springen, darum musste früher angefangen werden", so Wirsching. Die Ehrenamtlichen des Reitvereins Hilsbach und des Reitvereins Krebsgrund Sinsheim arbeiten unter der Regie des Parcourschefs Ralf Hollerbach aus dem Darmstädter Raum.

Er denkt sich einen kniffeligen Hindernisritt aus, der sich an der Leistungsklasse und an den Platzverhältnissen orientiert und ihm freilich auch ein wenig Spielraum lässt. Der Parcourschef ist zufrieden, auch, wenn die Dimensionen des Platzes enger bemessen sind. "Man muss halt nehmen, was man hat", so Hollerbach. "Prickelnd ist auch immer, wenn ein Segelflieger landet - und das typisch für Sinsheim!"

Viele Helfer im Hintergrund machen das Turnier erst möglich, wie etwa Katrin Herzog vom Hilsbacher Reitverein. Bei ihr in der Meldestelle wird koordiniert, organisiert und katalogisiert. Sie ist die Managerin von über 800 angemeldeten Pferden, ihr Handy steht kaum still, während sie am Laptop alle Nennungen listet, hinter ihr hängen bereits die Siegerschleifen parat. "Ohne die Helfer ginge nichts", ist OB Jörg Albrecht voll des Lobs.

Erstmals nach rund 20 Jahren also auch wieder Springen für Amateure, bevor ab heute die professionellen Reiter in der S-Klasse, den schwersten Prüfungen, an den Start gehen. "Da kommen die ganz Guten aus ganz Baden-Württemberg, wie Timo Beck aus Bodersweier, der auch in drei Nationenpreisen für Deutschland ritt", so Katrin Herzog. Sieger des ersten A-Springens wurde Kathrin Coet aus Kehl-Sundheim. Einziger Starter aus Hilsbach war Pascal Demel, der sicher die Siegerrunde mitgeritten wäre, hätte seine "Luna" nicht plötzlich beschlossen, am Oxer vorbeizugaloppieren.