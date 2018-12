Ein Pforzheimer Busunternehmen brachte am Dienstag rund 100 männliche Asylsuchende in die "Parsa"-Unterkunft. Zutritt aufs Gelände gibt es im Moment nur nach Absprache mit dem Landratsamt. Foto: Kegel

Sinsheim. (tk) Zwei Busse kommen an, Menschen steigen aus. Zu sehen durch Zaungitter. Die Zahl der in den Parsa-Hallen untergebrachten Asylsuchenden liegt jetzt bei rund 180 Personen. 1000 sollen es bis März werden. "Alles paletti" war zunächst der einzige O-Ton, den man am Dienstag von dort mitnehmen konnte - geäußert vom Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Aufs Gelände dürfen Journalisten nur nach Absprache und dann in Begleitung von Mitarbeitern des Rhein-Neckar-Kreises.

Alles so ganz "paletti" zu sein, scheint nicht. Zu unterschiedlich waren am Dienstag und gestern die Aussagen. 1000 Männer in einer Halle, überwiegend aus Westafrika, teils aus dem nahen Osten - das birgt zumindest Konfliktpotenzial. Wie es ablaufen kann, zeigte sich im vergangenen Sommer mit zunächst sukzessive 500, dann bis zu 1500 Asylsuchenden in Halle 6 der Messe Sinsheim: Damals waren Dutzende Haupt- und Ehrenamtliche im Einsatz, Hilfs- und Sicherheitsdienste zeigten ab dem ersten Tag Präsenz; parallel lief eine Öffentlichkeitsarbeit, die bis heute im Gedächtnis der Bevölkerung geblieben ist.

Am Dienstag sah man in der Breiten Seite nur die Mitarbeiter der Security, ablehend-freundlich. Kein Einsatzfahrzeug des DRK, keine rot-weißen Kluften. Wie hat man beim Landratsamt die Betreuung in den Parsa-Hallen organisiert und personell zahlenmäßig aufgestellt? Das fragt sich die Bevölkerung.

"Es ist legitim, zu fragen: Packen die das?", sagt Kreis-Sprecher Berno Müller. Derzeit stünden für die "Parsa"-Unterkunft zusammen etwa 16 Verwaltungskräfte und Sozialarbeiter zur Verfügung, die sich aber zeitgleich um die Unterkunft im Fohlenweideweg mit derzeit 424 Bewohnern, sowie um andere Unterkünfte im Stadtgebiet kümmerten. Die genaue Zahl der Betreuungskräfte zu nennen, sei wegen des Personalschlüssels derzeit nur ungenau möglich. Müller: "Nicht weil wir das nicht wollen, sondern oft nicht können." Er räumt ein, dass man personell dem eigentlichen Bedarf "oft hinterherhechelt." Eine Mitarbeiterin im Landratsamt sei inzwischen ausschließlich mit der Rekrutierung von Personal beschäftigt, was über den Kontakt zu Universitäten und Fachhochschulen sowie örtlichen Medien geschehe. Allerdings sei der Markt "abgegrast"; die Situation in Unterkünften wie Weinheim und Leimen ähnlich. Fakt ist, sagt Müller, dass die Personalstärke mit steigender Belegungszahl bei "Parsa" noch ausgebaut werden müsse. Die Koordination von ärztlichem Bereitschaftsdienst und Rotkreuz-Helfern übernähmen die jeweiligen Dienste gesondert vom Kreis. Am Dienstag wurden etwa zehn Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten auf dem Außengelände gezählt. Auch ein Caterer, der drei Mal am Tag Essen ausgibt, hat Personal im Hallenkomplex. Die Asylsuchenden bei "Parsa" kommen aus Erstaufnahmeeinrichtungen, überwiegend in Karlsruhe, aber auch aus der Heidelberger Patrick-Henry-Village. Sie seien erfasst und gesundheitlich gecheckt, schildert Berno Müller.

Dass man das Thema mit gewisser Vorsicht anpackt, darauf deutet auch die Informationsveranstaltung der Polizei für Betriebe im betreffenden Gebiet zwischen Breiter Seite und Carl-Benz-Straße hin, die am vergangenen Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Von einer teils aufgeheizten Stimmung berichteten Teilnehmer der RNZ; in dem Bereich, der zwischen "Parsa"-Unterkunft und dem Asylheim im Fohlenweideweg liegt, sitzen mitarbeiterstarke Mittelstandsbetriebe, großflächiger Einzelhandel mit Bekleidung, Lebensmitteln, Haushaltsware und Autobedarf und auch ein Fitnessstudio.

In Letztgenanntem, wo die Sportler- und auch Sportlerinnen vom Parsa-Gelände direkt einsehbar hinter Glasfronten ihre Übungen machen, sieht man die Situation entspannt. "Venice-Beach"-Studioleiter Jonas Baumann sagt zur RNZ: "Alles passt, alles ruhig." Klar, sei man nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln und anderen deutschen Großstädten "wachsamer geworden", was die weibliche Kundschaft angeht; könne notfalls die Fensterscheiben blickdicht umgestalten. Es deute aber nichts darauf hin, das man das müsse. Andere Betriebe hätten sich aber besorgter gezeigt, lässt der Sportler durchblicken.

So hat man bei "Junker-Filter" Frauenparkplätze geschaffen, um weiblichem Personal in der Dunkelheit längere Wege zu ersparen. Andere Firmen dächten über verstärkten Einsatz von Videoüberwachung nach, wie der Leiter des Sinsheimer Polizeireviers, Erhard Loy, der RNZ auf Nachfrage schildert. Relativ hoch scheint die Besorgnis bei den Einkaufsmärkten der "Breiten Seite", wo es nach Berichten von Mitarbeitern schon früher zu einzelnen Vorfällen mit Bewohnern der Unterkunft Fohlenweideweg gekommen sei. Polizeichef Loy will die Präsenz von Streifenwagen in der Dunkelheit und zu Zeiten des Schichtwechsels und Arbeitsbeginns nun erst einmal erhöhen.